Edita Đapo

Kvalitetan i konstantan rad uvijek bude prepoznat i nagrađen.

Subota, 3. decembar



Kankunska deklaracija



U Meksiku se budim prerano, vremenska razlika je učinila svoje. Pristizanje brojnih poruka na Viberu tjera me da ustanem. Kolege, učesnici konferencije čestitaju mi na izlaganju koje sam održala prethodni dan. Jučerašnji okrugli sto, kojem je prisustvovalo više od 50 ministara, o temi povezivanja biodiverziteta i turizma prošao je uspješno. Neiscrpna i tako značajna tema o kojoj mi iz BiH imamo mnogo kazati, pa nije bilo teško biti inspiriran i održati interesantan govor, koji je mnoge privukao da mi se obrate i požele saznati nešto više o našoj lijepoj domovini. Odlazimo u posjetu Tulumu, arheološkom pronalazištu starih Maja. Zadivljena sam znanjem vodiča, koji nam prepričava legende, govori o vjerovanju starih Maja, povezujući ta vjerovanja raznim religijama i kulturama. Osim civilizacijskog iznenađenja doživjela sam i personalno. Kada su vodiču rekli da dolazim iz BiH, iznenadio me svojim znanjem o piramidama u Visokom. Članovima delegacija objasnio je čak i da visočke piramide imaju ljekovito djelovanje, zbog elektromagnetnih valova u njihovoj unutrašnjosti. Činjenica da misteriozne visočke piramide privlače pažnju čak i potomaka starih Maja, čine me još sretnijom i ponosnijom što dolazim iz BiH. Po povratku u Kankun počinje radni sastanak na kojem raspravljamo o Kankunskoj deklaraciji, koja će trasirati put budućeg djelovanja na polju biodiverziteta, posebno njegovog očuvanja u sektoru turizma, poljoprivrede, šumarstva i ribolova. Kasno u noći Kankunska deklaracija je i usvojena.



Nedjelja, 4. decembar



Muzej koralja



Radujem se odlasku u Majakobu, zaštićeno područje koje me umnogome podsjeća na naše lijepo Hutovo blato. Na ovom mjestu je osmišljen razvoj turističkih kapaciteta na način da podupiru i ne mijenjaju prirodne ljepote. Arhitekte rade skupa s dizajnerima, biolozima, geolozima i inžinjerima na pronalasku rješenja kako da se na najbolji način povežu lokacije u kojima vidite i osjetite planski razvoj u divljini. Hoteli su dizajnirani na način da se najbolje iskoriste svjetlost, sunce i strujanje vjetra, što predstavlja odličan primjer energetsko efikasnih hotela. Voljela bih da su sa mnom i naši pametni i vrijedni biolozi, arhitekti i inžinjeri, da vide ovo zanimljivo tehnološko rješenje. Sigurna sam da bi se ovako dobre prakse mogle koristiti za razvoj turizma i očuvanje biodiverziteta u našim nacionalnim parkovima i zaštićenim zonama. Nakon toga slijedi prezentacija jedinstvenog Muzeja koralja. U cilju zaštite koralja, koje turisti uništavaju dodirujući ih tokom ronjenja, meksički umjetnici su osmislili muzej u moru u kojem obožavaoci ronjenja mogu uživati u skulpturama, koje izgledaju i podsjećaju na koralje, a sav novac od ulaznica u muzej ulaže se za očuvanje prirodnih koralja.



Ponedjeljak, 5. decembar



Povratak kući



Umorna nakon dugog leta i čekanja u Parizu, dolazim u Beograd u mali butik hotel u centru grada. Stara, trošna, oronula zgrada izvana, preuređena je i pretvorena u prekrasan hotelčić, pravi biser iznutra. Koncept hotela jeste da objedini vrhunsku uslugu, s modernim dizajnom i minimalističkim enterijerom, i sve skupa pruža osjećaj udobnosti i elegancije, te pomaže da nađete svoj mir i lako utonete u san. Budim se i krećem za Sarajevo.



Utorak, 6. decembar



S poletom u nove pobjede



Dolazim ujutro u Ministarstvo umorna od dugog puta, iscrpljena od intenzivnih i interesantnih sesija, međutim, puna poleta i novih ideja sa željom da “zarazim” svoje saradnike, ali i Bosance i Hercegovce, da zajedničkim snagama gledamo ka boljoj budućnosti i iskoristimo naše neiscrpne potencijale, intelektualne, umjetničke, naučne i prirodne, te ih uvežemo za dobrobit i očuvanje našeg bogatog biodiverziteta, koji ujedno i predstavlja naš najveći turistički potencijal. Radni dan završavam neizbježnim i nužnim operativnim stvarima u Ministarstvu, te konačno polazim u svoj dom.



Srijeda, 7. decembar



Dobar primjer



Današnji dan protekao je u znaku zajedničkog sastanka u Kantonu Sarajevo, uz prisustvo stranih partnera iz Svjetske banke i Delegacije EU u BiH. Sarajevska deponija bi trebala biti primjer i uzor kako na najbolji i najmoderniji način zbrinuti različite vrste otpada i kako otpad pretvoriti u sirovinu putem recikliranja, proizvodnje energije, za što je potrebno zajedničko zalaganje. Nakon uspješnih dogovora i završavanja preostalih obaveza u Ministarstvu odlazim kući.



Četvrtak, 8. decembar



Zakon o boravišnoj taksi



Vlada FBiH utvrdila je Zakon o boravišnoj taksi. Zakon definira obavezu prikupljanja i raspodjele boravišne takse. Ova sredstva moći će se koristiti isključivo za razvoj, uređenje i unapređenje turističke infrastrukture i promocije turizma. Cilj zakona je suzbijanje sive ekonomije i osiguranje boljeg priliva sredstava, koja se trebaju vratiti lokalnoj zajednici, gdje se i generiraju prihodi od turizma. Turizam je jedan od osnovnih pokretača razvoja lokalne zajednice i smanjenja siromaštva, grana koja briše kulturne barijere i vjerske predrasude, koja oplemenjuje ljude, bilo da ste turista ili pružalac usluga.



Petak, 9. decembar



Radosna vijest



Danas me dočekala lijepa vijest iz Kankuna. Član bh. delegacije, moj saradnik, informirao me da je BiH Clearning House Mechanism (CHM) ocijenjen od žirija kao najbolji u konkurenciji od 195 zemalja članica Konvencije. Inače, CHM je portal gdje sve zemlje članice Konvencije o biodiverzitetu instaliraju svoja dostignuća, rezultate, studije, izvještaje, legislativu, planove za međusobnu razmjenu i saradnju. Ovo pokazuje kako naporan, kontinuiran, kvalitetan i konstantan rad uvijek bude prepoznat i nagrađen. Radosna zbog ovog uspjeha, završavam obaveze na kraju još jedne radne sedmice.





Biznis.ba / Avaz