Njemačka aviokompanija "Sea Air" zainteresovana je za uvođenje putničkih letova sa banjalučkog aerodroma ka destinacijama u četiri zemlje, a žele da uspostave i teretni saobraćaj.

U igri su letovi sa aerodroma u Mahovljanima prema jednom od najprometnijih svjetskih aerodroma i najfrekventnijim u Njemačkoj – Frankfurtu. Nijemci su zainteresovani i za uspostavljanje linija prema švedskim gradovima Stokholmu i Malmeu, danskom Kopenhagenu i švajcarskom Bazelu.



Predstavnici njemačke aviokompanije prezentovali su planove ministru saobraćaja i veza RS Neđi Trniniću i direktoru "Aerodroma RS" Miroslavu Janjiću. Inicijativa za sastanak u Banjaluci potekla je upravo sa njemačke strane što je dodatna garancija da su ozbiljno zainteresovani za povezivanje RS sa evropskim destinacijama. Prije dolaska u Banjaluku predstavnici "Sea Air" razgovarali su sa više agencija u Švedskoj i Švajcarskoj u kojima su naišli na veliko interesovanje za uspostavljanje avio-linija sa Srpskom.



U Ministarstvu saobraćaja i veza RS su istakli da aviokompanija "Sea Air" nema finansijskih zahtjeva u vidu subvencija od "Aerodroma" i Vlade kao što je bio slučaj u nekim ranijim aranžmanima sa drugim kompanijama.



- Jedino što su tražili jeste logistička i propagandna podrška. Potpisali bi komercijalni sporazum, po uzoru na one koje kompanije potpisuju u svijetu. Dogovoreno je da odmah bude pristupljeno ispunjavanju tehničkih uslova čije je sprovođenje neophodno za realizaciju iznesenih planova - rekli su u Ministarstvu saobraćaja i veza.



Već početkom januara biće održan novi sastanak na kom bi bile konkretizovane sve aktivnosti i predočen nacrt ugovora.



- U planu je da letovi krenu od marta 2017. godine dva puta sedmično, a u ljetnjem periodu bi bio uveden još jedan let - kazali su u Ministarstvu saobraćaja i veza.



Trninić je rekao da je interesantno što je kompanija iz Njemačke na svoju inicijativu pokrenula pregovore.



- Oni žele da na banjalučkom aerodromu stacioniraju jedan putnički i jedan kargo avion i zaposle dio osoblja iz RS. Mislim da će sve ići u pozitivnom pravcu i da će letovi početi od proljeća i potpuno zaživjeti već u ljetnom periodu. Uspostavljanjem pomenutih avio-linija bi mnogo značilo za razvoj vazdušnog saobraćaja u RS i demantovalo one koji tvrde da "Aerodromi RS" nemaju perspektivu - rekao je Trninić.



Janjić je uvjeren da će biti uspostavljene linije prema četiri zemlje.



- To bi bio vjetar u leđa za razvoj "Aerodroma RS" i s tim bi lakše postigli svoje strateške razvojne ciljeve - kazao je Janjić.



Njemačka kompanija u svom vlasništvu ima jedan avion, a njena folta je zasnovana na više iznajmljenih letjelica. Avion koji bi bio korišćen za letove iz Banjaluke bio bi kadrovski i tehnički smješten na mahovljanskom aerodromu čime bi bila stvorena mogućnost i za otvaranje novih radnih mjesta.



Prema podacima sa sajta aviokompanije "Sea Air" njeni avioni lete ka važnim evropskim destinacijama, a operacije obavljaju sa pet aerodroma - Minhena, Rima, Lutona kod Londona, Bergama u blizini Milana, te Krotonea.



Teretni saobraćaj



Njemačka kompanija je izrazila interesovanje i za kargo saobraćaj.



O uspostavljanju ovog vida saobraćaja iz RS predstavnici "Sea Air" su razgovarali i sa partnerskim kompanijama iz Belgije, Turske i drugih zemalja.





Biznis.ba / Glas Srpske