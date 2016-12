T. C.

GRAS će biti ugašen. Na njegovim temeljima osnovat će se dva nova preduzeća, jedno će se baviti autobuskim i minibuskim prijevozom putnika, dok će drugo upravljati tramvajima i trolejbusima. Ovo je najizvjesniji scenarij, koji se već dva mjeseca priprema u Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo, a koji je za “Avaz” otkriven u Upravi preduzeća.

Preuzeti linije



Kako saznajemo, u dva nova preduzeća radit će 800 radika iz GRAS-a, dok će ih 400 biti otpušteno, i to mahom onih koji su tužili firmu. Zbog ispunjavanja uvjeta, u penziju će biti poslano još 100 zaposlenika.



- Zamišljeno je da GRAS bude otpisan sa svim dugovima i potraživanjima radnika. Planirano je da prijevoz putnika u Kantonu preuzmu nova dva preduzeća, koja će se formirati i preuzeti brigu o tramvajskim, trolejbuskim, autobuskim i minibuskim linijama – saznajemo iz Uprave.



Adnan Himzanija, predsjednik Sindikata GRAS-a, u izjavi za naš list kaže da ne zna ništa o osnivanju novih preduzeća i eventualnim smjenama, ali ističe da su priče o stečaju firme sve glasnije.



Naslijediti dug



- Ne možemo otići u stečaj dok se ne isplati i posljednja marka duga radnicima. Mislim da se Vladi, kao našem vlasniku, ne isplati da nas pošalju u stečaj i da prave nova preduzeća, jer će ona samo naslijediti GRAS-ova dugovanja – rekao je Himzanija.



Fišo bez komentara



Ministar saobraćaja KS Mujo Fišo, kojeg smo jučer kontaktirali, kazao nam je da od nas prvi put čuje informaciju o osnivanju novih firmi!? Kako bismo dobili detalj više o ovoj priči, pokušavali smo doći i do direktora Avde Vatrića, ali on nije odgovarao na pozive.



Tanović umjesto Vatrića?



Osnivanje novih firmi na temeljima GRAS-a nisu jedine novine. Naime, kako se špekulira i priča po hodnicima preduzeća, nasljednik sadašnjeg direktora Avde Vatrića mogao bi biti Esad Tanović.







Biznis.ba / Avaz