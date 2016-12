Ranka Mišić

Savez sindikata RS-a će se oduprijeti svim sredstvima da ne dođe do umanjenja minulog rada za svaku godinu radnog staža za zaspolene u RS-u.

-Netačna je tvrdnja da se mora smanjiti minuli rad, zato što to piše u Zakonu o radu. U tom zakonu jasno se navodi da je minuli rad 0,3 , ako drugim zakonom ili kolektivnim ugovorom drugačije nije riješeno - rekla je predsjednica Saveza sindikata RS-a Ranka Mišić.



Nakon konsultacija u Vladi o prednacrtima budžeta i programu ekonomskih reformi za 2017., Mišić je rekla da je za Sindikat neprihvatljivo da se oblasti mijenjaju i prilagođavaju u korist kapitala i na bazi oštrog odnosa prema radnicima i njihovim pravima.



-Sve ide po leđima radnika, od toga da nema povećanja plata, da ima viška radnika, da zakone iz oblasti tržišta rada treba mijenjati i učiniti propustljivim da radnik nema nikakvu zaštitu - rekla je Mišić uz primjedbu da u reformama nema socijalne komponente.



Navela je i da najniža plata mora biti dio tog reformskog dokumenta, te pozvala Vladu da učini sve "da dođe do novog Opšteg kolektivnog ugovora u RS-u".



Predstvanici Vlade RS-a su istakli da je u budžetu za 2017. stavka za plate 717 miliona KM i da je najvažnije da budžetskim radnicima zarada bude redovna.



-Postoji sasvim jasna margina koje se ne može preći i to je upravo ovaj iznos. Stoga je Vlada u prednacrtu budžeta ušla s kalkulacijom smanjivanja minulog rada s 0,5 na 0,3 – rekao je potpredsjendik entitetske vlade Anton Kasipović.



Predstavnici Vlade i Saveza sindikata nastavit će razgovore u nedjelju, 11. decembra.



Biznis.ba / FENA