Vlada USK će urediti lokalitet pograničnog prelaza između BiH i Hrvatske, kod mjesta Tržačka Raštela, kod Cazina, i do kraja ove godine asfaltirati put, te izgraditi pješačke prelaze, što bi trebalo da riješi probleme mještana tog kraja koji imaju zemlju u susjednoj državi.

Prema riječima ministra unutrašnjih poslova USK Ermina Bibanovića, za ove poslove su osigurana sredstva i radi se o prvoj fazi uređenja pomenutog graničnog prelaza, dok će drugi podrazumijevati izgradnju neophodnih objekata i ostale infrastrukture.



"Na ovaj način ćemo ispoštovati zahtjev druge strane, budući da je na hrvatskoj strani granice već izgrađena sva neophodna infrastruktura", istakao je Bibanović.



Prema njegovim riječima, ovaj projekat ima veliki značaj, posebno za građane Cazina, s obzirom na to da su prisiljeni koristiti granični prelaz Maljevac, kod Velike Kladuše, koji je udaljen tridesetak kilometara. Također, već godinama problem imaju i mještani Tržačkih Raštela koji posjeduju zemlju na susjednoj, hrvatskoj strani. Iako ih od vlastitih posjeda dijeli samo most na rijeci Korani, prisiljeni su do imovine dolaziti zaobilaznim putem trošeći vrijeme i novac.



Biznis.ba / NN