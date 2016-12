Foto: Biznis.ba

U Centru “Skenderija“ danas je otvoren “Sarajevski sajam“, tačnije 40. po redu Sajam robe široke potrošnje i Treći sajam privrede, poljoprivrede i zanatstva, javlja Anadolu Agency (AA).

Prema riječima Amera Kape, direktora “Skenderije“, koja je i organizator oba sajma, ovo je pokušaj da se vrati sjaj nekadašnjem “Sarajevskom vašaru“, koji je bio jedan od najpoznatijih događaja u glavnom gradu BiH.



“Imamo priliku da spojimo male proizvođači i velike privrednike na jednom mjestu i zbog toga nam je jako drago. Na ovogodišnjem sajmu imamo preko 170 izlagača, za razliku od prošlog kada ih je bilo stotinjak. Napredujemo, a cilj nam je da ovaj sajam u budućnosti bude oslonac za sve naše kompanije, ali i da građani BiH vide kakve im se prilike nude u njihovoj zemlji. Sajam je važan i zbog toga, jer na njemu možemo vidjeti šta je to što naše kompanije mogu ponuditi u BiH, ali i cijeloj regiji, pa i u svijetu. Raduje nas da na sajmu štandove ima veliki broj izlagača iz mnogo opština i kantona iz BiH. Mali proizvođači su dobili priliku da se predstave na jednom ovako velikom sajmu“, kazao je Kapo.



Na sajmu su svoj kutak pronašli i organski proizvođači, koji su svoje proizvode izložili u takozvanom “Organskom gradu“.



“Na sajmu izlažemo na zajedničkom prostoru, a to je 'Organski grad'. Cilj je da bh. građanima i vlastima ukažemo na prilike koje su jako dobre na polju razvoja ruralnog područja i opstanka ljudi. Da bi postigli tri posto površina u sektoru organske proizvodnje treba nam jako puno parcela, tačnije 47.000 hektara u organskoj poljoprivredi. To bi u konačnici dovelo do 12.000 do 15.000 organskih operatera, a to bi onda bio motor naše poljoprivrede, razvoja ekonomije i opstanka ljudi na ruralnom području“, rekao je Sead Herceg, predsjednik Saveza organskih proizvođača Federacije BiH.



Jedan od organskih proizvođača koji je pronašao svoje mjesto u “Organskog gradu“ je i Enver Avdić sa svojom firmom Esof iz Donjeg Vakufa.



“Esof je kompanija, koja je vodeća u proizvodnji organskog povrća u BiH sa kapacitetima proizvodnje od 10 hektara i više od 90 posto svojih proizvoda izvozimo u zemlje Evropske unije. Opremljeni smo najmodernijim tehnologijama prerade i pakiranja, tako da možemo u potpunosti zadovoljiti standarde EU“, istakao je Avdić i dodao da kompanioja Esof ima 36 stalnih uposlenika, tridesetak sezonskih i ima oko 300 kooperanata.



Sajam je svečano otvorio Muharem Šabić, ministar privrede Kantona Sarajevo. Zanimljivo gotovo cijela Vlada KS, na čelu sa premijerom Elmedinom Konakovićem, došla je da uveliča otvorenje sajma, te je zbog toga na pola sata prekinula svoju današnju sjednicu.



