Predsjednik Kompanije "Boksit" iz Milića Rajko Dukić i predsjednik Upravnog odbora zvorničke Fabrike "Alumina" Milorad Motika potpisali su jučer ugovor o poslovnoj saradnji u 2017. godini.

"Aneksom ugovora vrijednim oko 32 miliona KM, `Boksit` se obavezao da će `Alumini` u idućoj godini isporučiti 400.000 rude boksita, što je za 11,1 odsto više rude nego ove godine", rekao je Dukić novinarima.



On je ocijenio da su "Boksit" i "Alumina", kao strateški partneri, izuzetno važni za Republiku Srpsku, a posebno regiju Birač, te da je saradnja između ova dva preduzeća u stalnom usponu.



"S obzirom na to da imamo već jedan okvirni petogodišnji ugovor, danas smo razgovarali o isporuci i prodaji rude za iduću godinu, te potpisali aneks. Njihov zahtjev je bio za mnogo većim količinama, ali, nažalost, s obzirom na stanje naših ležišta nismo to mogli da prihvatimo za sada, ali ćemo svakako sagledati naše mogućnosi da damo još neke količine", rekao je Dukić.



On kaže da je sa Motikom razgovarao i o saradnji u oblasti prevoza robe za potrebe "Alumine" za evropsko tržište, te ponudi nekih drugih proizvoda, robe i usluga iz poslovnog programa "Boksita".



Dukić i Motika istakli su i potrebu rekonstrukcije magistralnog puta između Milića i Zvornika, koji je postao usko saobraćajno grlo u robnoj razmjeni između dva industrijska giganta.



Motika je rekao da će potrebe "Alumine" u idućoj godini biće minimum 600.000 tona rude, te da će ova saobraćajnica sigurno biti veoma opterećana.



"Stoga apelujem na Vladu i institucije Republike Srpske da razmisle o ovom prijedlogu, jer je to žila kucavica čitavog ovog kraja. Spremni smo da i mi svojim sredstvima učestvujemo da se to završi", rekao je Motika.



On je naveo da je "Alumina" najveći izvoznik u Republici Srpskoj, te da je taj rezultat postignut i zahvaljujući i veoma dobroj poslovnoj saradnji sa kompanijom "Boksit".





Biznis.ba / SRNA