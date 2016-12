T. C.

Više od 140 korisnika stare devizne štednje Ljubljanske banke, iz Glavne filijale Sarajevo, do kraja ove godine će dobiti odštetu koja se procjenjuje na oko 1,5 miliona eura.

Ova informacija potvrđena je "Nezavisnim" u slovenačkom Fondu za sukcesiju, u koji posljednjih 26 godina gleda više od 130.000 oštećenih štediša iz BiH i Hrvatske.



"Korisnici koji su primili informativni izračun i pristali na to, uplatu će dobiti u okviru 61 dana. Na temelju toga, procjenjujemo da će za više od 140 korisnika iz Glavne filijale Sarajevo biti isplaćeno do kraja ove godine, u ukupnom iznosu od 1,5 milijuna eura, a ostatak u sljedećoj godini", rečeno je u resornoj instituciji u Ljubljani.



Sredstva će biti dostupna i u toku 2018. godine, jer datum podnošenja prijava ističe krajem naredne godine.



U slovenačkom fondu napominju da je proces verifikacije za korisnike Filijale u Sarajevu počeo 21. oktobra, od kada su završili više od 1.200 informativnih izračuna u ukupnoj vrijednosti od 15 miliona eura.



Budžetom su predvidjeli 320 miliona eura koje će krajem ove i u 2017. godini isplatiti bh. štedišama i štedišama Hrvatske, odnosno 465 miliona eura, koliko oni očekuju sa kamatama.



"Evidentno je da isplata počinje najmanjim iznosima, ali ona ide prema redoslijedu kojim je pristizala dokumentacija do njih. Godinama se čekalo, ne zbog Slovenije, već zbog nezainteresovanosti i bahatosti domaćih struktura i sada niko ne može zakomplikovati isplatu ili nas i dalje zavlačiti", naglasio je Svetozar Nišić, predsjednik Udruženja građana za povrat stare devizne štednje BiH u Banjaluci, komentarišući činjenicu da više od dvije decenije štediše nisu mogle raspolagati svojim sredstvima.



Prema posljednjim podacima iz Udruženja štediša u Sarajevu, obrađeno je na stotine zahtjeva i upućeno oko 800 obračuna iz Slovenije u BiH.



"Prema važećim zakonskim procedurama, najkasnije 61 dana od toga, treba da počne isplata, ukoliko nema dodatnih zahtjeva i zamjerki na pristigli obračun", objašnjava Amila Omersoftić, predsjednica Udruženja štediša BiH u Sarajevu, gdje je od 2. novembra stiglo oko 20 obračuna. Štediše napominju da novac koji bude isplaćen ulazi i ostaje na tržištu BiH.



Važan je ekonomski segment, jer će osigurati i veći stepen potrošnje.



Evropski sud za ljudska prava prije četiri godine je donio odluku prema kojoj je Slovenija dužna isplatiti staru deviznu štednju štedišama Ljubljanske banke izvan Slovenije.



Višemilionska sredstva, po istom osnovu, duguje i Srbija, odnosno njena Invest banka.





Biznis.ba / NN