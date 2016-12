T. C.

Zlatan Dedić

U Bosni i Hercegovini postoji opšti konsenzus o tome da boljitak mogu donijeti ekonomske i socijalne reforme koje će biti provedene bez odgađanja i u punom kapacitetu. Pritom Implementacija reformskih aktivnosti traži duboku posvećenost svih učesnika ovog procesa, traži hrabrost i odgovornost za realizaciju postavljenih ciljeva kako refome ne bi ostale samo lista želja na papiru.

Ovo je danas u Washingtonu izjavio ugledni bh. privrednik, nekadašnji direktor Sarajevske berze i Svjetlostkomerca, Zlatan Dedić, govoreći drugog dana Transatlantskog ekonomskog foruma koji je organizirao Centar za transatlantske odnose SAIS pri Univerzitetu Johns Hopkins.



Po njegovom mišljenju, ono što je negativno jeste da između deklarativnog opredjeljenja za reforme i spremnosti za njihovu implentaciju često postoji nesklad.



Da bi Bosna i Hercegovina postala mjesto dobrog življenja, smatra on, osim jasne vizije potrebno je mnogo rada, značajnih promjena, izgradnja novog sistema vrijednosti, drugačiji način razmišljanja i djelovanja.



- Mobiliziranje ljudskih potencijala poticanjem poduzetništva, kreativnosti i inovativnosti,“buđenje uspavane energije" i dobijanje najboljeg od svakog pojedinca je siguran put ka uspjehu. Na tom putu značajnu ulogu treba da igra privatni sektor zajedno s vladama u BiH, civilnim sektorom, predstavnicima EU i SAD-a i međunarodnim finansijskim institucijama. Zbog toga je jačanje privatnog sektora i unapređenje njegove konkuretnosti danas bitan uvjet za bolju i uspješniju BiH sutra - rekao je Dedić.



Na kraju je ocijenio a Reforska agenda za BIH za period 2015-2018. godine pruža dobar okvir, ali uspješnost ostvarenja reformi zavisi prvenstveno od spremnosti odnosno posvećenosti vlada da ih provedu.



- Za implementaciju Reformske agende potrebna je, prije svega, hrabrost i odgovornost. Obzirom da je 2018. godina izborna (parlamentarni izbori u BiH), kada vlade često nisu spremne na reformske aktivnosti, to je 2017. godina ključna za njihovo provođenje. Kako je privatni sektor snažno zainteresovan za reforme, to i u punom kapacitetu daje podršku njihovom provođenju - zaključio je Dedić.





Biznis.ba / FENA