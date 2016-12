Foto: Ilustracija

Konstituirajući sastanak Grupacije proizvođača i prerađivača smilja u Federaciji BiH počeo je u utorak u Mostaru u prostorijama Gospodarske komore Federacije BiH.

Na sastanku bi se trebao usvojiti pravilnik o radu te izabrati predsjednik i dva potpredsjednika Grupacije.



Predsjednik Gospodarske komore F BiH Marko Šantić u izjavi novinarima uoči sastanka kazao je kako je u protekle dvije godine posao sa smiljem otišao u krivom pravcu te da se iz tog razloga Komora ponudila proizvođačima i prerađivačima smilja da im posluži kao institucionalna platforma.



- U protekle dvije godine dosta novca se uložilo za koncesije, zemlju, sadnice, mehanizaciju, ali radilo se na neki način stihijski bez struke, edukacije, poznavanja tržišta. Stoga smo pozivali sve proizvođače i prerađivače smilja da dođu pod komoru i iskoriste je kao platformu za svoj posao - kazao je Šantić.



Naglasio je kako Hercegovina ima komparativnu prednost što se tiče smilja, a prema znanstvenim analizama da je hercegovačko smilje jedno od najboljih u svijetu te da se to treba iskoristiti.



- Komora smiljarima može pomoći u prevazilaženju tih 'porođajnih muka' i staviti proizvodnju i preradu smilja na mjesto koje zaslužuje - kazao je Šantić.



Po njegovim riječima, cilj je i osnivanje registra, kako bi se vidjelo koliko je smilja posađeno i kakve su sadnice, jer, nažalost, postoje podaci da se uvozi sjeme.



- Nama je cilj brendiraje hercegovačkog smilja. To je jedan dugoročan proces, ali to sjeme mora biti hercegovačko bilo ono sjeme ili reznica tako da odatle moramo početi. Koliko ćemo uspjeti ovisi prvenstveno od ljudi koji se s tim bave, ali naravno i od nas i drugih institucija u ovoj zemlji - zaključio je Šantić.



Martin Soldo, proizvođač i prerađivač smilja iz Posušja izrazio je zadovoljstvo sastankom, kazavši kako se nada da će mu Grupacija pomoći u boljem plasmanu njegovim proizvoda.



- Proizvodnja i prerada smilja odlična je, međutim, najveći problem je prodaja. Stoga se nadam da će nam Grupacija pomoći u prevladavanju tog problema, koji inače muči sve smiljare - kazao je Soldo.



Biznis.ba / FENA