"Sajam privrede, poljoprivrede, zanatstva i roba široke potrošnje 2016" bit će održan od 8. do 10. decembra u dvorani "Mirza Delibašić" u Sarajevu pod motom "Domaća proizvodnja u službi građana".

Na današnjoj konferenciji za medije najavljeno je da je za učešće na sajmu prijavljeno 170 izlagača, što bi trebalo doprinijeti vraćanju reputacije koju je Sarajevski sajam nekad imao.



Direktor Centra "Skenderija" Amer Kapo izjavio je da mu je posebno drago što je ovaj sajam uspio da privuče izlagače koji će ispuniti dvoranu "Mirza Delibašić", te da je prije tri godine prvi put održan u mnogo manjem prostoru.



Najavio je i da će u narednom periodu osposobiti i sajamsku dvoranu kako bi sljedeće godine sajam mogao biti održan u dvije dvorane.



Predsjednik Saveza udruženja organskih proizvođača "Organsko FBiH" Sejad Herceg rekao je da se Savez odlučio na partnerstvo sa Sajmom kako bi na pravi način predstavili organsku poljoprivrednu proizvodnju, te dodao da će izlagati samo certificirani proizvođači.



Rekao je da će prvog dana sajma od 12 do 14 sati biti održana i stručna konferencija "Organska proizvodnja maline", budući da je riječ o poljoprivrednj kulturi za kojom vlada značajna potražnja.



Direktorica Centra za razvoj poduzetništva Privredne komore KS Mubera Kadrić rekla je da je Komora tradicionalno partner sajma, kao i da će 9. decembra od 13 do 17 sati organizirati stručno predavanje o temi "Uloga i značaj ISO i HACCP standarda u sistemu poslovanja".



Sponzor sajma je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.



Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 sati, a ulaz za posjetioce je besplatan.



