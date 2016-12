Od augusta ove godine cijene kafe na svjetskom tržištu konstantno rastu. Zemlje regije najavile su poskupljenje kafe od 1. januara, dok je u BiH cijena viša već od sredine novembra.

Naime, prošli urod u Brazilu koji je najveći svjetski proizvođač kafe arabika je podbacio, a isto se dešava i s novim urodom jer nije bilo dovoljno kiše na tim prostorima. Ista situacija je i u Vijetnamu koji uzgaja kafu robusta. Zbog toga je cijena kafe na berzama u Londonu (za 37 posto) i New Yorku (za 36 posto) znatno viša.



Hrvoje Miletić iz kompanije Eurovip, koja proizvodi čuvenu Brazil kafu, kazao je za Klix.ba kako je do korekcije cijena kafe u BiH došlo već u novembru.



"Došlo je do drastičnog poskupljenja sirove kafe na svjetskom tržištu i to se već odrazilo i kod nas u BiH. U prosjeku je kafa na policama u prodavnicama poskupjela za 10 posto, ali na svjetskom tržištu je mnogo veći procenat. Cijenu smo morali korigovati, ali smo to učinili mnogo manje", rekao nam je Miletić.



Prema procjenama svjetskih stručnjaka, cijena kafe još nije dosegla svoj maksimum. Naime, ovo je prva kriza sa zalihama kafe u šest godina pa se očekuje da će do kraja godine cijena kafe rasti za 30 posto u svijetu. Potražanja za kafom je sve veća, a suho vrijeme je uzrokovalo slabiji urod. Loše vrijeme za polja kafe traje već tri godine i mnogi farmer su očajni. Očekuje se da će situacija biti gora sljedeće godine, a brazilski farmeri ističu kako prvu punu berbu očekuju u 2018. godini.



"Ono što možemo reći jeste da ćemo uložiti maksimalne napore da potrošači u što manjoj mjeri osjete ove turbulencije na svjetskom tržištu pa će poskupljenje svakako biti minimalno", rekli su za Blic iz Grand kafe u Srbiji.



Prema podacima Udruženja potrošača BiH, cijene kafe u posljednjih pet-šest godina su udvostručene pa je ranije kilogram mljevene kafe koštao blizu sedam KM, a sada košta blizu 14 KM.



Za sada nije bilo najava o eventualnom povećanju cijena u kafićima. Trenutne cijene obične kafe u bh. kafićima su od 1 KM do 2,50 KM.



Prema podacima Caffeine Informera, u BiH se godišnje pije 4,3 kilograma kafe po stanovniku.



Biznis.ba / Klix.ba