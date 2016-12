Ako bi prijedlog Ambasade Kuvajta bio usvojen, desio bi se presedan koji bi slijedile i druge zemlje, a koje nemaju reciprocitet sa BiH, kaže Halilović.

Vijest da je Ambasada Bosne i Hercegovine u Kuvajtu putem Ministarstva vanjskih poslova predložila Vladi FBiH izuzeće državljana Kuvajta iz sistema reciprociteta pri stjecanju prava vlasništva nad nekretninama, izazvala je brojne reakcije bh. javnosti.



Ukoliko bi ovaj prijedlog bio usvojen, državljani Kuvajta bi mogli kao fizičke osobe steći pravo vlasništva nad nekretninama u BiH, što sada nije slučaj. Zakon o stvarnim pravima iz 2014. uveo je novinu prema kojoj stranci kao fizičke osobe mogu postati vlasnici nekretnina i to po sistemu reciprociteta, što znači da stranci u Bosni i Hercegovini imaju ista prava kakva i državljani BiH imaju u njihovim zemljama. S obzirom na činjenicu da bh. državljani ne mogu biti vlasnici nekretnina u Kuvajtu, tako ni Kuvajćani ne mogu biti vlasnici nekretnina u BiH.



Pomoćnik ministra pravde u Vladi FBiH Hidajet Halilović kazao je za Oslobođenje da niti jedna zemlja Bliskog istoka nema reciprocitet sa Bosnom i Hercegovinom.



Ja vama, vi meni



- Riječ je o problemu u zadnjih nekoliko godina u Federaciji, mada ima i drugih zemalja čiji državljani kupuju zemlju, ali nije toliko upadljivo koliko su to arapske zemlje. Ja, i kad bih imao ovlaštenje za davanje takve saglasnosti, nikad na nju ne bih pristao, jer reciprocitet je reciprocitet. Najjednostavnije, ja vama, vi meni, poručio je Halilović.



Ukoliko bi prijedlog bio usvojen, smatra pomoćnik ministra pravde, desio bi se presedan koje bi mogle slijediti i sve druge zemlje koje nemaju reciprocitet sa našoj zemljom.



- Treba kazati i da državljani stranih zemalja sa kojima nemamo reciprocitet mogu kupovati imovinu i nekretnine u Federaciji, ali pod uslovom da ih registriraju na firmu koju su otvorili. To je jedina mogućnost, kazao je Halilović.



Dodao je da će se u narednoj godini pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o stvarnim pravima i vratiti odredbe Zakona o vlasničko-pravnim odnosima, a koje su rješavale pitanje reciprociteta na drugi način.



Banjalučki profesor Miodrag Živanović kratko je prokomentirao da je Bosna i Hercegovina “država čuda”.



- Tako da ni ovaj slučaj ne treba da nas iznenadi. Ovdje logike nema, bio je kratak Živanović.



Doktor socioloških nauka i profesor na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru Slavo Kukić smatra da u ovakve aranžmane u međunarodnim odnosima ne treba uopće ulaziti.

- Radilo se o Kuvajtu ili bilo kojoj drugoj zemlji, takvi aranžmani mogu biti samo po principu reciprociteta. Najiskreniji da budem, mislim da takve vrste aranžmana sa zemljama arapskog svijeta već imamo preko glave i to u mjeri da se moramo zamisliti kuda nas to vodi. Sa reciprocitetom ili bez njega, ja bih se na mjestu onih koji donose tu vrstu odluka vrlo ozbiljno zamislio. Ako je riječ o investicijama koje imamo sada, recimo po Ilidži, onda bismo se nad takvima svi mi u Bosni i Hercegovini morali najozbiljnije zamisliti, jer ta vrsta investicija prijeti da promijeni demografsku sliku i prijeti da od Bosne i Hercegovine napravi ono što ona u svojoj povijesti nikad nije bila, zaključuje Kukić.



Delegat u Domu naroda FBiH Predrag Kojović reagovao je saopćenjem na prijedlog Ambasade BiH u Kuvajtu prema Vladi FBiH.



- Ambasada je tražila od Vlade da Kuvajt bude izuzet iz sistema reciprociteta. Država BiH može omogućiti državljanima da budu vlasnici nekretnina u BiH samo ako i njihove države građanima BiH garantuju isto to pravo. Ovdje imamo slučaj da Kuvajt našim građanima ne daje takva prava, a traži se od nas da mi damo povlašten status državljanima Kuvajta. To bi bila diskriminacija i to je neprihvatljivo. Ovim Ambasada, koliko vidim, želi reći sljedeće: Građani BiH nemaju para, Kuvajćani imaju, pa zato Kuvajćani trebaju imati veća prava nego građani BiH. Nijedan građanin i politički predstavnik BiH koji poštuje Ustav ne smije i ne može pristati na tu logiku. Niko ne smije imati povlašten status pred zakonom samo zato što ima više para, poručio je Kojović, te dodao da Vlada FBiH mora odbiti čak i da razmatra ovaj prijedlog Ambasade BiH u Kuvajtu.



Senaid Memić, načelnik Općine Ilidža koja je Kuvajćanima prodala zemljište na Vrelu Bosne i gdje Kuvajćani grade novo naselje Ilidža Pearl Resort, kazao nam je da bi podržao prijedlog da svako u svijetu može kupiti šta želi za svoje pare i snositi rizik koji mu donose takvi poslovi. Naglasio je da stanovnici Ilidže itekako osjećaju blagodeti arapskih investicija.



- Korist od arapskih investicija imaju i naša djeca, čiji roditelji zahvaljujući ovim investicijama ostvaruju prihode za život, poručuje Memić.



Stajalište Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) je da su svi investitori koji poštuju institucije BiH i njene zakone dobrodošli u našu zemlju. Napominju da Agencija ima jednak pristup svim investitorima, nebitno iz koje zemlje da dolaze Njemačke, Kuvajta, Rusije, Italije, Kine...



Sektor trgovine



- Za Agenciju za unapređenje stranih investicija je važno da kompanije-investitori iz bilo koje zemlje dolaze, pa da tako i oni iz Kuvajta, u skladu sa propisima Bosne i Hercegovine, imaju pravo biti vlasnici nekretnina. U analizi ove nove inicijative treba vidjeti šta su interes i ekonomska računica Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da je riječ o izuzetku, to za sobom automatski povlači analize i rasprave. Mi imamo nadležne vlasti koje će reći da li je ovaj prijedlog dobar ili nije, kazali su nam u FIPA.



Što se tiče interesa kuvajtskih investitora da investiraju u Bosnu i Hercegovinu, dodali su, on se odnosi na sektor nekretnina, turizma, trgovine i proizvodnje.



- Prema podacima Centralne banke BiH, zaključno sa decembrom 2015. godine, prema visini ulaganja Kuvajt se nalazi na 14. poziciji, sa učešćem od 1,4 posto u ukupnom iznosu direktnih stranih ulaganja u BiH, kažu u FIPA.



Prema prijedlogu, državljanima Kuvajta koji su već kupili nekretninu u BiH omogućilo bi se stjecanje prava vlasništva nad nekretninom i njena uknjižba pod uvjetom da uplate određeni iznos (1.000 do 3.000 eura) na ime kazne. Također, omogućila bi se kupovina nekretnine (zemljišta) s ograničenjem na maksimalno pet duluma i stambenog prostora maksimalno do 300 kvadrata, te da se uknjižba ograniči na samo jednu nekretninu i da se odgovarajućem organu uprave na tu nekretninu obvezno uplaćuje taksa od 1.000 do 2.000 eura na godišnjem nivou.



