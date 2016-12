T. C.

Foto: Biznis.ba

U Gradskoj tržnici Markale u Sarajevu danas je organizirana akcija koja promovira domaće bosanske proizvode koji će se moći kupiti po sniženim cijenama od -10 posto. Akcija će biti organizirana svaka prva dva ponedjeljka u mjesecu.

Promocija Gradske tržnice Markale upriličena je danas od 08.00 do 17.00 sati.



- Promocija podržava kupovinu domaćih proizvoda uz akcijsku ponudu za sve kupce koji danas kupe neke od domaćih proizvoda. Ovakvom akcijom naše preduzeće pokušava vratiti naviku kupcima da kupuju domaće bosanske proizvode - kazao je Feni rukovodilac Službe za komercijalne poslove KJKP "Tržnice - Pijace" d.o.o. Sarajevo Emir Dervišagić.



Naglasio je da su Gradskoj tržnici svi proizvođači koji prodaju suhomesnate, mliječne proizvode, domaći proizvođači koji rade po svojim tradicionalnim receptima. Dodao je da su to većinom ljudi iz Visokog, ali i iz ostalih krajeva.



Ispred objekta Gradske tržnice postavljen je promotivni materijali s info-pultom.



- Uspjeli smo da organiziramo u dogovoru s našim zakupcima da daju popust svim građanima koji danas dođu i uzmu letak koji se dijeli ispred Gradske tržnice, a s tim letkom ostvaruju popuste do 10 posto na sve proizvode u Gradskoj tržnici- istakao je Dervišagić.



Naglasio je da će "ovakva akcija biti organizirana svaka prva dva ponedjeljka u mjesecu".



- Ovakve i slične aktivnosti planiramo i za ostale naše pijace. Ovaj prvi projekt smo išli s Gradskom tržnicom kao historijskim spomenikom, a u narednom periodu idemo sa svim ostalim pijacama koje imamo u Kantonu Sarajevo, najavio je Dervišagić.



Govoreći o samoj Gradskoj tržnici, kazao je da je završen tender za rekonstrukciju fasade Gradske tržnice.



- Uradit ćemo i novu fasadu, čime će ovaj naš historijski spomenik biti još ljepši - kazao je Dervišagić.









Biznis.ba / FENA