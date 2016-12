Izmjene Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, koje je ove sedmice u drugom čitanju usvojio Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH, podrazumijevaju nova pravila registracije oldtimer vozila u BiH u odnosu na važeći zakon.

Oldtimer club iz Sarajeva predložio je da se registracija vrši kao u evropskim zemljama te da je najbolje prepisati način (zakon) kako je to regulirala Hrvatska.



- To znači da se treba napraviti nova klasifikacija vozila, gdje će se doći do nove kategorije youngtimera i propisati da su to vozila koja imaju 30 godina, napravljena od '70. godine i da neće imati mogućnost trajne registracije – izjavio je Feni Nedim Husić, predsjednik Oldtimer cluba iz Sarajeva.



U proteklom periodu, kaže, sporno je bilo što se odjednom pojavio veliki broj vozila poput "golfa 1 ili 2", koji se po važećem zakonu smatraju oldtimerom, jer su stari više od 30 godina. Tako su se trajno registrovali na način da za prvu registraciju vozila kao oldtimera vlasnik plaća punu registraciju i troškove izrade nove saobraćajne dozvole. Svake naredne godine ona se samo produžava i vlasnik plaća tehnički pregled, putarinu, stiker, okoliš i osiguranje, dok je oslobođen plaćanja BIHAMK-a, taksi i poreza.



- Budući da su ta vozila youngtimeri neće se moći registrovati po dosadašnjoj proceduri. Morat će posebno ići na tehnički pregled – da bi se provjerili izduvni gasovi. Zbog toga je i uslijedila zabrana registrovanja oldtimer vozila, među kojima je određeni broj zagađivao okoliš i narušavao zdravlje građana – istakao je Husić.



Radi toga, smatra neophodnim napraviti pravu kvalifikaciju oldtimer vozila, koji će imati i nove tablice ako se zakonske izmijene, kako se očekuje, u potpunosti usvoje u decembru.



- Pravih oldtimera, proizvedenih između 1930. i 1950. godine u Sarajevu danas ima oko 15 budući da je rat učinio svoje i većina takvih vozila otišla je u druge zemlje. Ipak ljubav za oldtimerima nije prestala, te se u Sarajevu svake godine pojavi po jedan novi – naglasio je u izjavi za Fenu Husić.



Novi oldtimeri iz BiH, kao i drugih evropskih zemalja moći će se vidjeti u maju na „Izložbi i reviji starih automobila“, koju organizuje Oldtimer club Sarajevo.







Biznis.ba