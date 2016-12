Zenica / 24sata.info

Nakon što je završila srednju školu Enida Kućanović našla je zaposlenje u Olovu u firmi koja je u cijeloj Bosni i Hercegovini poznata po proizvodnji veša. Ona je jedna od oko 25.000 osoba koje su u proteklih godinu i po pronašle zaposlenje u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U Alma Ras kompaniji, koja broji više od hiljadu radnika zaposlena je od prošle godine jer joj nakon završene srednje škole pružena prilika za rad u ovoj kompaniji.



- Alma Ras svojim zaposlenicima pruža sigurnost u radu kao i odlične uvjete za rad na najmodernijoj opremi. Veoma sam zadovoljna ovim poslom jer pozitivno utiče na sve aspekte mog života te omogućava bolju integraciju u društvu - smatra Kućanović.



Krajem juna 2015. godine na evidenciji Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona bila je 69.891 osoba. Krajem septembra 2016. broj je smanjen za gotovo tri hiljade te je trenutno 67.029 nezaposlenih osoba u ovom kantonu, a smanjenju broja nezaposlenih pomogle su i aktivne politike zapošljavanja.



Direktor Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona (ZDK) Marinko Kelavić za Fenu kaže da kada je u pitanju ovaj kanton on je zasigurno broj jedan u Federaciji pa i u državi po broju uposlenih u realnom sektoru.



- Kada je pitanju Uredba Vlade Federacije mi smo sa oduševljenjem dočekali. Napravili smo prezentacije u svih 12 općina ZDK-a. Iznos sredstava koji je namijenjen po ovoj uredbi za ZDK je 9.385.000 KM. Ukupno je uposleno 196 osoba. Kada je u pitanju samozapošljavanje imali smo 185 aplikacija. Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava - pojasnio je.



Prema podacima Poreske uprave FBiH, u periodu od aprila 2015. do oktobra 2016., u Federaciji zabilježen je porast od 26.219 zaposlenih. Za Zeničko-dobojski kanton to znači povećanje od 5,76 posto.

