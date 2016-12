Foto: Klix.ba

Kada je polovinom prošlog mjeseca objavljena informacija da su vrijedni Japanci za svega 48 sati sanirali veliku rupu koja je progutala dobar dio ulice u sred Fukuoke i pustili je u promet, bila je to vijest koja je mnoge u čudu ostavila.

Kada se, pak, prije skoro pola godine, prokopala jedna ulica u centru Velike Kladuše, ni najveći pesimisti u ovom gradu nisu mogli vjerovati da će, mjesecima poslije, makadamom se voziti kroz gradsko jezgro i svakodnevno gutati neugodnu prašinu.

U mjesecu junu prokopana je Ulica Zuhdije Žalića u centru Velike Kladuše kako bi se postavio cjevovod u sklopu Projekta vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda – WATSAN FBiH. Cjevovod je, prema dostupnim podacima, postavljen već u julu, no sanacija kolovoza i trotoara nije obavljena ni skoro šest mjeseci nakon početka radova.



U pitanju magistralni put koji vodi na granični prijelaz



Vjerovatno se i ne radi o specijalnoj vijesti, bar ne za bh. uvjete, da nije riječ o ulici, odnosno cesti, koja ujedno predstavlja i magistralni put M-4.2 koji iz Bihaća vodi do Velike Kladuše i, direktno, do graničnog prijelaza Maljevac. Štaviše, radovi kojima je ulica naprosto demolirana mjesecima nalaze se udaljeni svega 2,5 km od GP Maljevac!



Kako je moguće da radovi na sanaciji ceste potraju toliko dugo te da jedan magistralni put mjesecima bude raskopan, i to u blizini graničnog prijelaza, zapitao se i poslanik u Skupštini USK Kenan Keserović.



Keserović je uputio inicijativu JP Cestama Federacije BiH, zatim Federalnoj upravi za inspekcijske poslove – inspekciji za ceste, Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove – inspektoratu za cestovni promet i ceste te izvođaču radova Konzorciju "Bujice" iz Konjica i "Harysco" iz Sarajeva, sa zahtjevom za vraćanje cestovnog pojasa magistralne ceste M-4.2, odnosno Ulice Zuhdije Žalića u prvobitno stanje.



Prema njemu, razlozi za to su mnogobrojni.



Brojni poslovni objekti i domaćinstva pogođeni (ne)radovima



"U Ulici Zuhdije Žalića je prisutna velika fluktuacija pješaka i automobila, uz to u tom pravcu se nalazi, sa lijeve i desne strane, oko 50 poslovnih objekata te više od 40 domaćinstava. U ovom periodu koji već dugo traje i vlasnici poslovnih objekata i mještani pomenute ulice svakodnevno proživljavaju haos prašine, blata, neprohodnosti, počev od toga da poslovni objekti već više od pet mjeseci nemaju pristup kupaca, u velikim su gubicima, mještani već više od pet mjeseci ne otvaraju prozore svojih kuća, zgrada, zdravlje ljudi je ugroženo, sigurnost pješaka, djece je ugroženo, jednostavno rečeno život je u ovoj ulici stao", navodi Keserović u inicijativi.



On smatra da neko mora biti odgovoran za stanje u kojem su se našli građani/ke Ulice Zuhdija Žalić, ali i odgovarati za sve gubitke koje su pretrpjeli i poslodavci i mještani ove ulice.



Tražeći odgovore na pitanje zašto cesta i cestovni pojas nisu vraćeni u prvobitno stanje, kontaktirali smo JP Ceste Federacije, pod čijom se ingerencijom nalazi ovaj magistralni put.



JP Ceste FBiH: Radovi mimo odobrenog rješenja, uručen dopis Federalnoj inspekciji



Prema dokumentima koji su ustupljeni našem portalu, JP Ceste FBiH su još 10. augusta 2016. godine konstatovale da je izvršeno polaganje cjevovoda u kolovozu magistralne ceste, odnosno u suprotnosti sa odobrenim rješenjem (odobreno je polaganje cjevovoda u pješačkoj stazi), te da je na više mjesta došlo do oštećenja kolovoza pored riva kolektora.



Dana 24. augusta JP Ceste FBiH su uputile akt Općini Velika Kladuša, odnosno Općinskom pravobranilaštvu kao investitoru navedenih radova, za izmještanje cjevovoda iz kolovoza magistralne ceste u trotoar, odnosno postupanje po odobrenom rješenju.



Petog oktobra JP Ceste FBiH su izradile projektnu dokumentaciju za sanaciju ovog dijela magistralne ceste u dužini 450 metara, a 11. oktobra dokumentacija je predata Općini Velika Kladuša, uz imenovanje predstavnika JP Ceste FBiH za nadzor nad izvođenjem radova.



Dana 25. oktobra održan je sastanak predstavnika Općine Velika Kladuša i JP Ceste FBiH na kojem je zatraženo da se radovi na sanaciji kolovoza ubrzaju s obzirom na nadolazeću zimu.



Prije nekoliko dana, tačnije, 28. novembra, potvrdom svog predstavnika na terenu, JP Ceste su obaviještene da radovi nisu urađeni prema projektnoj dokumentaciji te da izvođač radova nastavlja radove potpuno ignorišući upute predstavnika JP Ceste FBiH.



Zbog svega navedenog, JP Ceste FBiH su 30. novembra uputile dopis Federalnoj upravi za inspekcijske poslove – inspektoratu saobraćajne inspekcije, sa zahtjevom za poduzimanjem upravnih i drugih mjera iz inspekcijske nadležnosti povodom izvršenih radnji. U dopisu su naveli da "Federalna uprava za inspekcijske poslove, odnosno inspektor za ceste, ima pravo narediti rušenje građevine ili njenih dijelova i drugih objekata na teret investitora, kao i uspostavljanje prvobitnog stanja, ako su izgrađene ili se grade na cesti ili cestovnom pojasu bez odobrenja ili saglasnosti ili suprotno uvjetima iz odobrenja, odnosno saglasnosti nadležnog federalnog ili kantonalnog organa".



Sporni ugovori sa izvođačima radova



Saznanja o nastaloj problematici pokušali smo dobiti i od investitora, odnosno Općine Velika Kladuša, no ni nakon nekoliko poziva, nismo dobili nikakvu povratnu informaciju.



Ipak, nešto više detalja kazala nam je Edina Abdić-Pleho, bivša predsjednica Općinskog vijeća Velika Kladuša, čiji je mandat istekao prije nekoliko dana.



"Mjesna zajednica Velika Kladuša je pokrenula sve te aktivnosti prema Cestama FBiH i to zbog odnosa bivšeg načelnika prema njima, budući da on uopće nije odgovarao na njihove upite i pozive. Bitno je naglasiti da je ovdje upitan odabir izvođača i ugovori koje je tadašnji načelnik potpisao sa izvođačima, budući da je Ured za žalbe BiH tri puta naložio bivšem načelniku da mora poništiti te ugovore i potpisati sa drugim izvođačima, no on se oglušio na to", istakla je Abdić-Pleho.



Potpunih informacija Abdić-Pleho nema, budući da, kako kaže, u općini još nije izvršena potpuna primopredaja, pa im svi projekti, a pogotovo eventualni sporovi unutar projekata, nisu do kraja poznati i o tome će detaljne informacije imati nešto kasnije.



Pokušali smo dobiti i prozvanog bivšeg načelnika Edina Behrića, kao i jednog od izvođača radova, međutim nismo uspjeli stupiti u kontakt s njima.



