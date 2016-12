VTKBiH

Vanjskotrgovinska komora BiH (VTKBiH) u saradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH započela je edukaciju o temi „Ekonomska diplomatija“ radi pružanja konkretnih informacija i neophodnih znanja državnim službenicima i predstavnicima poduzeća iz BiH koji se bave ekonomskom diplomatijom.

Cilj je školovanje sposobnih kadrova koji će provoditi uvjete za internacionalizaciju privrede, rast privredne konkurentnosti i doprinos izvozno orijentiranom razvoju putem podrške privrednim subjektima u realizaciji međunarodnih poslovnih operacija.



Iz VTKBiH navode da imaju dobru saradnju s diplomatsko-konzularnom mrežom BiH. Svi novoimenovani ambasadori prije odlaska u svoju misiju dolaze u Komoru radi dogovora o modalitetima saradnje i blagovremenog prosljeđivanja informacija od značaja za privredu BiH. Vanjskotrgovinska komora BiH stavlja na raspolaganje ambasadama Bosne i Hercegovine svoje raspoložive kapacitete, promotivne materijale i dostupne informacije.



- Diplomatsko-konzularna mreža BiH otvara brojne mogućnosti za kompanije iz BiH, koje bi uz odgovarajući diplomatski angažman mogle dovesti do poslovnog uspjeha. S tim u vezi, ekonomska diplomatija trebala bi imati ključnu ulogu u smanjenju trgovinskog deficita i unapređenju izvoznih mogućnosti kompanija iz BiH. Ekonomska diplomatija je najbolji način da se dobiju informacije o našim potencijalima, mogućnostima, proizvodima i uslugama – izjavio je za Fenu potpredsjednik VTKBiH Ahmet Egrlić.



Napomenuo je da je neophodno sistematski jačati kadrovsku popunjenost ambasada i konzularnih predstavništava ekonomskim diplomatama u cijelom svijetu, a posebno u zemljama vodećim vanjskotrgovinskim partnerima, kao i zemljama vodećim investitorima u BiH, jer je za kvalitetno obavljanje poslova ekonomskog diplomate potrebno specifično stručno educiranje, znanje te sistemska podrška relevantnih bh. institucija.



Što se tiče predstavljanja bh. privrednika u inostranstvu, u VTKBiH kažu da su neke sajamske manifestacije specijaliziranog karaktera već postale tradicija u smislu organiziranog prisustva izlagača (i posjetitelja) iz Bosne i Hercegovine.



To se prije svega odnosi na Međunarodni sajam namještaja i interijera koji se održava u Kelnu svakog januara i na kome su bh. privrednici dosad nastupili šest puta, te Međunarodni sajam tehnologija u Hanoveru, gdje naše firme nastupaju svakog aprila već šest godina zaredom.



Egrlić je kazao da su tokom ove godine bh. firme u okviru grupnih štandova u organizaciji Vanjskotrgovinske komore BiH na tim sajmovima imale zapažene nastupe. Po njegovim riječima, to praktično znači da su ostvarile važne poslovne kontakte i potpisale prodajne ugovore od kojih samo Keln bilježi 12 miliona eura. Komora je u 2016. godini organizirala nastupe na sajmovima za više od 50 bh. kompanija.



Tokom ove godine ostvareni su i nastupi na regionalnim tržištima, a neke od njih VTKBiH je realizirao u saradnji s entitetskim privrednim komorama. Na taj način komorski sistem udružuje snage podrške za što kvalitetniji odgovor na potrebe privrede.



Naravno, sajmovi nisu jedini oblik nastupa na inostranim tržištima. Privredne delegacije organizirane zasebno ili kao sastavni dio posjeta zvaničnika države Bosne i Hercegovine, dobar su primjer 'testiranja tržišta', posebno kada se radi o tržištima na kojima se pokušava pronaći adekvatan model ulaska.



- Osim tržišta na kojima valja zadržati poziciju i povećati prodaju, VTKBiH je radio i na otvaranju nekih novih, udaljenih tržišta. Tokom ove godine organizirali smo i posjete privrednih delegacija iz Japana, Grčke, Crne Gore i Mađarske, te organizirali posjete privredne delegacije Bosne i Hercegovine Kini, Egiptu, Jordanu, Njemačkoj i Turskoj. U 2017. planiramo organizirati nastup na desetak sajmova i to će sigurno biti oni gdje tradiocionalno izlažemo i imamo značajne rezulatate, ali bit će i onih gdje mislimo da možemo plasirati proizvode i usluge iz BiH, kao što je, naprimjer, tržište Rusije - kazao je Egrlić za Fenu.



Biznis.ba / FENA