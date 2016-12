Foto: Anadolija

Učenici prijedorske Poljoprivredno-prehrambene škole zahvaljujući međunarodnim i domaćim donatorima, ali i finansijskim ulaganjima njihove škole, imaju obezbjeđene solidne uslove u kojima za vrijeme praktične nastave svoje teoretsko znanje primjenjujuju u praksi.

U ovoj školskoj godini u 18 odjeljenja obrazuje se 417 učenika za proljoprivrednog, prehrambenog, veterinarskog i agroturističkog tehničara i prehrambenog prerađivača i pekara. Učenici praktičnu nastavu provode od prvog razreda do završetka školovanja u školskom i izvan školskog prostora. Dio svoje praktične nastave budući prehrambeni tehničari provode i u tvornici keksa i vafla „Mira“. U školskom prostoru na raspolaganju imaju mini pekaru i prehrambeni kabinet opremljene neophodnom savremenom opremom, dok znatan dio praktične nastave provode u dva školska plastenika ukupne površine 600 kvadratnih metara, školskom voćnjaku koji se prostore na 2 dunuma i ustupljenom obradivom zemljištu površine oko 2 hektara.



U plastenicima, pored rasada paprike, paradajiza i krastavaca, uzgajaju i drugo povrće i po dospjeću prerađuju u prehrambenom kabinetu. U školskom voćnjaku po savjetu stručnjaka iz Trenta uzgajaju jednu sortu jabuka koje su do sada u kabinetu prerađivali u džem i cijeđeni sok.



- Od uzgoja žitarica do košnica sa pčelama -



Kabinet bi zahvaljujući donatoru trebao ove školske godine biti opremljen najsavremenijom opremom za proizvodnju cijeđenog soka, a zahvaljujući donatorima koji su obezbjedili neophodnu opremu, u ovom kabunetu se odnedavno proizvodi i kravlji sir. U mini pekari učeinici tokom praktičnog rada proizvode razne vrste peciva.



Na oko 2 hektara oranica oni siju kukuruz, pšenicu, ječam i zob, a u obavljanju ovih poslova koriste se dva traktora koja su im takođe donirani. Ovoj školi je doniran i tonizer za voće, prikolica i košnice za uzgoj pčela. Njeni učenici kroz praktičnu nastavu proizvode gljive bukovače i šitaki, ali zbog malog prostora njihova proizvodnja je uglavnom ogledna i namijenjena proizvođačima za njihovu obuku.



„Zadovoljni smo opremljenošću kabineta. Mi želimo praksu i proizvodnju prilagoditi učenicima i školskom času. Pokušavamo da sve ono što učenici u teoriji uče, ovdje primijene i realizuju, da se nauče vještini rada, da steknu radnu etiku i zavole rad“, izjavila je za Anadolu Agency profesor stručnih predmeta u školi, inženjer prehrambene tehnologije Suzana Mršić.



Ona je kazala da sve što proizvedu prodaju u okviru škole i navela da su uglavnom kupci njeni zaposlenici, kao i roditelji učenika i učenici, te posebno naglasila da im nije cilj zarada, već obuka učenika.



„Među kupcima imamo i građana koji nam vjeruju više nego proizvođačima koji svoje proizvode iznose na pijacu“, istakla je ona.



Dodala je da se novac ostvaren prodajom proizvoda utroši uglavnom za kupovinu sirovina, a ono što ga preostane, koristi se u vidu pomoći učenicima za ekskurziju, nagrađivanje najboljih učenika, za troškove sanitarnih pregleda i pomoć socijalno ugroženim učenicima. Prema njenim riječima, veliki broj njihovih bivših i sadašnjih učenika koji rade na porodičnim imanjima prenose članovima porodice svoja teoretska znanja, odnosno da se oni, koji završavaju poljoprivredne ili veterinarske fakultete vraćaju na svoja imanja i bave se biznisom iz ovih djelatnosti.



- Ništa im nije teško -



U vrijeme posjete ovoj školi u prehrambenom kabinetu zatekli smo jednu grupu učenika trećeg razreda koji se obrazuju za prehrambene tehničare kako sjeckaju ili što bi se narodnim jezikom reklo „ribaju“ kupus.



Među njima je bila i Edina Ramić koja je rekla da joj ne pada ništa teško u toku školovanja, a pogotovo ne u praktičnoj nastavi, bez obzira šta god da rade. Kazala je da će možda u budućnosti otvoriti slastičarnicu, a na osnovu kolača koji je napravila i kojim nas je počastila, nema sumnje da će, ukoliko se na to odluči, biti itekako uspješna.



Njena koleginica Aleksandra Joveš namjerava nastaviti porodičnu tradiciju pravljenja i prodaje kravljeg sira i napomenula da na osnovu njenog školskog znanja članovi porodice prihvataju i neke njene savjete i prijedloge.



Učenici ove škole učestvuju na mnogim manifestacijama i takmičenjima na lokalnom, entitetskom i državnom nivou i obavezni su osvajači prestižnih nagrada. Dvije uzastopne godine projekti ovih učenika proglašeni su najboljim na manifestaciji „Preduzetnička obuka za mlade“, na kojoj je tih godina učestvovalo sa projektima 80 bosanskohercegovačkih srednjih škola.



