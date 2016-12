Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić izjavio je da je za podsticaje u narednoj godini predviđeno 60 miliona KM.

Mirjanić je rekao da nisu samo ta sredstva faktor razvoja, već su to i druge inicijative koje moraju imati svi zaposleni i u lokalnoj samoupravi i na nivou Republike Srpske.



"Pare nisu uvijek limitirajući faktor razvoja, ima i nešto drugo, a to se zove ideja i upornost da se nešto realizuje. Osim toga, treba prikupljati i sredstva izvan područja Republike Srpske", smatra Mirjanić.



On je rekao da će se jednim dijelom pokušati pomoći voćarima sa područja opštine Gradiška koji su pretrpjeli štetu od mraza u ovoj godini, te smatra da će do kraja godine biti definisano koliko će to biti.



"Neće biti velika sredstva. Daleko važnije od toga jeste da će to biti jedan odnos društva, prije svega, Vlade da pomogne proizvođačima koji su imali štetu", rekao je Mirjanić poslije sastanka sa načelnikom opštine Gradiška Zoranom Adžićem sa kojim je razgovarao o projektima iz oblasti vodoprivrede i poljoprivrede.





Biznis.ba / SRNA