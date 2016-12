Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić danas je u razgovoru sa načelnikom opštine Gradiška Zoranom Adžićem podržao inicijativu za izgradnju privredne zone "Liman" koja bi bila od značaja za Republiku Srpsku.

Mirjanić smatra da bi nova zona predstavljala interes Republike Srpske i veoma važan razvojni segment ne samo za opštinu nego i šire.



"Ministarstvo će podržati onoliko koliko je u njegovoj nadležnosti, ali se nada da će i Vlada dati podršku jednom takvom pravcu razvoja", rekao je Mirjanić i dodao da podržava novog načelnika i strukture u opštini da završe poslove u vezi sa izgradnjom agrozone u Novoj Topoli.



Mirjanić je naveo da je zemljište najvažnije pitanje iz oblasti poljoprivrede jer na području opštine Gradiška ima više 7.500 hekatara zemljišta po osnovu ranijeg Poljoprivrednog dobra "Mladen Stojanović".



On je dodao da je jednim dijelom to zemljište dato pod koncesiju, a jednim pod zakup. On je napomenuo da ima još državnog zemljišta koje nije najbolje uređeno u smislu da se da korisnicima, te je urađena invertarizacija, ali još nije donesena odluka kako da ga proizvođač iskoristi.



Mirjanić je istakao da je dogovoreno da odluka o tome bude donesena odmah po konstitusanju vlasti, te da u narednih nekoliko sedmica ili mjeseci bude "čista situacija sa stanovišta raspolaganja zemljištem i davanja u korištenje bilo pod zakup ili pod koncesiju".



"Kada je riječ o zakupu ima oko dvije hiljade hektara", kaže Mirjanić.



Mirjanić je rekao da su, kada je riječ o vodoprivredi, razgovarali o programima koji su u toku, koji najvećim dijelom treba da budu završeni iduće godine, kao i oni koje treba započeti u 2017, a odnose se na rekonstrukciju savskog nasipa i svih crpnih pumpi na tom području.



Mirjanić je ukazao i na potrebu da se obezbijedi potpuno održavanje rekonstruisanih objekata ili onih koji su relativizirani po osnovu projekta Evropske investicione banke, kao i uslovi da se njihovom realizacijom obezbijedi navodnjavanje.



"Mi smo već pri kraju projekta koji se odnosi na izgradnju manjih akumulacija koje će biti pogodne za navodnjavanje voćarskih plantaža i druge proizvodnje, kao i nekih drugih elemenata bitnih za razvoj poljoprivrede", dodao je Mirjanić.



Načelnik opštine Gradiška Zoran Adžić ocijenio je sastanak sa Mirjanićem kao konstruktivan, te napomenuo da je dogovoreno da će prioritet biti rekonstrukcija gradske crpne stanice, te da će Ministarstvo finansirati sanaciju primarnih i sekundarnih kanala za odvod podzemnih voda, koji će se uklapati u sistem crpnih stanica na području opštine.



On je dodao da je bilo riječi o mogućnosti infrastrukturnog opremanja agroindustrijske zone u Novoj Topoli, o završetku kanalizacione mreže, kao i da je pokrenuto pitanje privredne zone "Liman" koja treba da "nastane" zajedno sa mostom na Savi.



Tokom sastanka razgovarano je i o postojećim prerađivačkim kapacitetima na području Gradiške, prije svega, poljoprivrednim kao što je "Levita", te o sistemu navodnjavanja potkozarskih plantaža, što predstavlja bitan razvojni pravac opštine Gradiška, kao i o dovođenju strateških investitora.



On je napomenuo da je cilj opštine da se dio zemljišta dodijeli malim preduzećima, odnosno gazdinstvima kojima je potrebno 20 do 30 hektara da bi podigli nivo proizvodnje i uposlenosti.





Biznis.ba / SRNA