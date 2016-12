Foto: Arhiv

Koordinacioni odbor udruženja osoba s invaliditetom i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom F BiH povodom 3. decembra koji se obilježava kao Međunarodni dan osoba s invaliditetom organizovali su u hotelu Holiday prijem za predstavnike političkog, kulturnog i javnog života.

Cilj je da se široj javnosti i državnim strukturama ukaže na probleme s kojima se osobe s invaliditetom svakodnevno suočavaju te da istovremeno istaknu uspjehe koje postižu osobe s invaliditetom i njihova udruženja.



Direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmet Baljić govoreći o problematici zapošljavanja osoba s invaliditetom rekao je da je sredstvima Fonda u periodu od 2015 zaključno s današnjim danom zaposleno oko 1.400 osoba što je napredak u odnosu na dosadašnje godina od osnivanja Fonda.



Kad je riječ o zaposlenosti osoba s invaliditetom u ukupnom zbiru u Federaciji BiH tek je 10 posto osoba od ukupne populacije uspjelo da stekne radnu knjižicu.



Baljić je također istakao da su firme dužne po Zakonu da zapošljavaju osobe s invaliditetom ili da uplate sredstava na račun Fonda, ali kako ističe, to se nažalost ne poštuje.



Ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo Amela Dautbegović navela je da je Ministarstvo osposobilo 30 osoba s invaliditetom koje su dobile zaposlenje. Tako je i to ministarstvo primilo u radni odnos osobu s invaliditetom.



Predsjednik Koordinacionog odbora udruženja osoba s invaliditetom KS-a Fikret Zuko ističe da i pored usvajanja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom njihova situacija nije puno bolja. Ove osobe kakao navodi Zuko se teško školuju, teško dolaze do posla, nemaju pomagala, pristup im je otežan.



On je istakao da bi bosanskohercegovačke institucije vlasti trebalo da grade pravednije društvo u kojem bi osobe s invaliditetom bile što je moguće ravnopravniji građani.



Federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača rekao je da ovo ministarstvo podržava Fond za zapošljavanje osoba s invaliditetom te da Fond treba materijalno i kadrovski jačati.



Obilježavanje 3. decembra ove godine posvećeno je desetogodišnjici usvajanja Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i UN-ovoj agendi za održivi razvoj 2030.





