Otkako je objavljena informacija da će za Novogodišnju noć u Sarajevu na otvorenom nastupati najveća regionalna zvijezda Dino Merlin, rezervacija smještajnih kapaciteta se povećava iz dana u dan. Očekuje se veliki broj gostiju. Dok vlasnici smještajnih objekata budu zadovoljno "trljali" ruke, Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske KS poslove će raditi u punom kapacitetu.

Poznato je da se na području cijele BiH, pa tako i u KS, broj turista ne poklapa s brojem prijavljenih turista jer svoje goste ne registruju svi vlasnici smještajnih kapaciteta. Asja Hadžiefendić-Mešić iz Turističke zajednice KS kazala nam je ranije kako ni svi objekti nisu registrovani, pa tako naprimjer na Booking.com ima više od 470 registrovanih objekata za smještaj, a u Turističkoj zajednici KS je registrovano oko 140.



"I dalje imamo isti problem neprijavljivanja gostiju. Još ništa nije urađeno kada je u pitanju elektronski sistem prijavljivanja", kazala je Hadžiefendić-Mešić.



Ovaj problem traje godinama. Objekti prijavljuju manje gostiju, a sve to ide na štetu budžeta. To posebno dolazi do izražaja u ljetnoj sezoni, za vrijeme SFF-a, kao što će biti i sada pred Novu godinu.



Tržišno-turistički inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS pojačat će inspekcijske nadzore nad radom subjekata koji se bave turističkom djelatnosti u KS, odnosno hotela, hostela, apartmana, prenoćišta, ali i turističkih agencija i vodiča. Predmet inspekcijskih kontrola bit će posjedavanje rješenja koje je izdalo mjerodavno tijelo za početak rada, evidetiranje gostiju, izdavanje fiskalnih računa, te naplata i uplata boravišne takse, odnosno usklađenost poslovanja navednih subjekata sa Zakonom o turizmu KS, Zakonom o fiskalnim sistemima FBiH, te zakonima o turističkoj u ugostiteljskih djelatnosti FBiH, kao i odredabama relevantnih podzakonskih akata.



"Ove aktivnosti inspekcijskih organa bit će intenzivirane na području Kantona Sarajevo i u predprazničnom i prazničnom periodu kako u ovom, tako i u segmentu nelegalne ulične prodaje i nelegalnog zauzimanja javnih površina", kazali su nam u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove KS.



U situacijama gdje se utvrdi kršenje navedenih zakona inspektori će, u skladu sa nadležnostima i ovlaštenjima, poduzimati predviđene mjere.



U Kantonu Sarajevo osnovana je nova turistička zajednica koja bi uskoro trebala početi s radom. U Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove u međuvremenu je primljeno 30 inspektora, od kojih je pet tržišno-turističkih, a sve s ciljem da se reguliše segment turizma u ovom bh. kantonu.



Sistem elektronske prijave postoji u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, ali i dalje nisu uvezani svi objekti tako da je tzv. siva zona turizma i dalje aktuelna u ovom kantonu. Dokle ide apsurd neuređenosti oblasti turizma u BiH govori i primjer da je u 2012. godini Međugorje imalo pola miliona gostiju, ali niti jedno noćenje nije prijavljeno.





Biznis.ba / Klix.ba