Foto: Oslobođenje

Agencije se uglavnom fokusiraju na promociju svjetskih destinacija, dok one domaće uglavnom zapostavljaju.

Dosadašnja saradnja zemalja regiona u oblasti turizma, ocijenila je direktorica regionalnog projekta Biznis plus Svetlana Cenić, bila je vrlo loša i to je nešto na čemu trebaju raditi i vlasti, ali i turistički djelatnici. Stoga je poslovni klub Biznis plus svoju narednu konferenciju posvetio upravo ovoj temi - razvoju regionalnog turizma.



Novi projekt



- To je regionalni skup na kojem će biti prisutni i predstavnici Biznis plus kluba, ali i predstavnici Vlade Srbije i vlada BiH, Crne Gore, Hrvatske, Makedonije i Slovenije. Konferencija će biti održana 26. januara u Palati Srbije, a govoriće se o tome koliko turizam doprinosi razvoju i koliko mi promovišemo regionalni turizam. Cilj je da se promoviše i jedan regionalni projekt koji će biti malo iznenađenje, to je nešto do sada neuobičajeno, a urađen je u saradnji sa velikim stručnjacima, regionalan je i značiće itekako biznisu, ali i turizmu jer nam je želja promovisati regionalne kompanije i regionalni turizam, kazala je Cenić.



Konferencija traje jedan dan i prilika je kompanijama iz ove oblasti da se predstave, ali i da se razrade načini na koje se ovaj region može malo bolje uvezati u smislu razvoja turizma.



- Za turizam su svi zainteresovani načelno govoreći, međutim, naše agencije se baziraju uglavnom na prodaju aranžmana za Tursku, Grčku, Bali i druge svjetske destinacije, a vrlo malo predstavljaju domaće. Jedan od problema kod nas je što nam je zakon katastrofalan i vrlo je teško da imamo vodiča za cijelu državu, za one turiste koji žele vidjeti cijelu BiH. Naime, ako neko hoće da bude vodič za cijelu državu, on mora položiti ispit za vodiča u deset kantona u Federaciji, plus onaj u Republici Srpskoj, da bi bio certificirani vodič. Eto šta mi radimo svom turizmu, poručila je Cenić.



Ponuda



Međutim, interes turista je veliki i to ne samo za BiH nego za cijeli region i turisti koji dolaze iz Filipina, Malezije, Kine i drugih zemalja, kad su već tu, žele sve da obiđu. Problem je što kod nas ne postoji takva ponuda i to je ono što će se probati riješiti u Beogradu.



Biznis.ba / Oslobođenje