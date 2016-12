Aerodrom Sarajevo

Glavni grad Bosne i Hercegovine u posljednjih nekoliko godina doživljava pravi procvat kada je u pitanju oblast turizma. Iz godine u godinu Sarajevo posjećuje sve više turista iz svih dijelova svijeta, a samo za nekoliko dana decembra predviđa se da bi mogao ugostiti njih čak 100.000.



Razlog tome je spektakularni koncert regionalne muzičke zvijezde Dine Merlina, koji će za najluđu noć obradovati veliki broj ljudi na najvećem trgu u Sarajevu - Trgu Bosne i Hercegovine.



Da je turizam faktički procvjetao govore i brojke odnosno statistika Međunarodnog aerodroma Sarajevo, kroz koji godišnje prodefiluju stotine hiljada putnika.



Aerodrom će u ponedjeljak, 5. decembra, obilježiti važan jubilej, s obzirom da na letu aviokompanije "Air Serbia" Sarajevo - Beograd dočekuje 800.000. putnika u 2016. godini. Kako je saopćeno, bit će to novi rekord kompanije, iz koje navode kako će im ovo biti prvi put u historiji da ostvare ovaj rekordni broj opsluženih putnika u toku jedne kalendarske godine.



Već sredinom prošlog mjeseca Aerodrom je premašio broj registrovanih putnika iz prošle godine (772.904), a do sada je u toku ove već nekoliko puta obarao svoj rekord.



Tako je u julu ove godine kroz Aerodrom prošao 109.141 putnik, da bi tokom narednog mjeseca taj broj bio i premašen (118.350), čime se postavljen još jedan rekord, ovog puta po broju putnika opsluženih u jednom mjesecu. Bio je to ukupno treći put u historiji preduzeća da u jednom mjesecu ima više od 100.000 putnika (uz avgust prošle godine - 101.307 putnika).



12 aviokompanija za 13 destinacija



Na aerodromu trenutno operira 12 aviokompanija, koje Sarajevo povezuju sa 13 destinacija, što glavni grad BiH čini povezanim s Evropom i svijetom bolje nego ikad.



Početkom naredne godine u redovni aviosaobraćaj trebale bi biti uključene i kompanije "Wizz Air" s linijom Sarajevo - Budimpešta i "Qatar Airways", koja uvodi liniju Sarajevo - Doha.



Prema statistici dostupnoj na web stranici Aerodroma, najmanje putnika registrovano je 2002. (310.126), a iz godine u godinu ovaj se broj postepeno povećavao, pa su prošle godine opslužena ukupno 772.904 putnika.



