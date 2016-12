T. C.

Foto: Ilustracija

Predstavnici Federacije BiH /FBiH/ blokirali su usvajanje zakona o akcizama na današnjoj sjednici Upravnog odbora UIO BiH i samim tim blokirali cijeli proces usvajanja zakona kao jedne od prethodnih mjera na koje se BiH dodatnim pismom namjere obavezala prema MMF-u, izjavio je ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija.

On je pojasnio da predstavnici FBiH imaju primjedbe na zakon o uplatama na jedinstevni račun sredstava.



"Na sjednici danas nije bilo saglasnosti. Možemo reći da se, nažalost, nalazimo u jednoj potpunoj blokadi. Do sada nije bilo problema kako da izgleda zakon o akcizama BiH. Veoma žalosna situacija i zato možemo reći da je aranžman sa MMF sasvim sigurno blokiran", istakao je Tegeltija za Radio Republike Srpske.



On je podsjetio je da je dodatnim pismom namjere MMF-u definisano prethodno usvajanje zakona o akcizama u BiH, kojim je trebalo da se definiše plaćanje dodatnih sredstava za izgradnju autoputeva i puteva u RS-u i Federaciji.



U skladu sa tim pripremljen je zakon o akcizama i dva prateća zakona, koji su trebali da budu usvojeni danas na sjednici Upravnog odbora UIO BiH i upućeni Savjetu ministara BiH na usvajanje.





Biznis.ba / SRNA