Foto: Ilustracija

Od početka 2017. godine na snazi će biti nove cijene cigareta u Bosni i Hercegovini.

Kako je saopćeno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH, proizvođači i distributeri cigareta bili su dužni da do 30.11.2016. godine u UIO dostave nove maloprodajne cijene cigareta koje će biti na snazi od početka 2017. godine, a koje su utvrđene u skladu s Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duvan za pušenje za 2017. godinu, koju je nedavno usvojio Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.



Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2016. godinu je definisano da će se od 01. 01. 2017. godine, na cigarete plaćati proporcionalna akciza po stopi od 42 posto maloprodajne cijene cigareta i specifična akciza u iznosu od 67,50 KM za 1.000 komada, odnosno 1,35 KM za pakiranje od 20 komada.



"Ukoliko je ukupna akciza na cigarete (proporcionalna + posebna), koja je obračunata po gore navedenim stopama, manja od minimalne akcize, onda se plaća minimalna akciza u iznosu od 2,42 KM po kutiji cigareta za pakovanje od 20 komada", stoji u saopćenju UIOBiH.



Akciza na duhan za pušenje u 2017. godini utvrđuje se na način da iznosi 80 posto minimalne akcize na cigarete u 2016. godini i iznosi 96,80 KM po kilogramu.



Odluka predstavlja nastavak harmonizacije akcizne politike u BiH sa politikom akciza na cigarete u Evropskoj uniji.



"Poreski obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta i duhana, dužni su popisati zalihe istih na dan 01.01.2017. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 07.01.2017. godine. U obavezi je popisivanje i dostavljanje UIO popisnih listi i za zalihe starih akciznih markica koje još nisu iskorištene. Na zatečene zalihe mora se obračunati razlika akcize u skladu sa Odlukom o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2017. godinu, koja se mora na Jedinstveni račun UIO uplatiti do 17.01.2017. godine", saopćeno je iz UIOBiH.



Biznis.ba / Klix.ba