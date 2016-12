Adnan Terzić

Novi direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić rekao je gostujući na N1 televiziji da se na potrebe BiH sa izgradnjom autoputeva nije stiglo daleko, ali je naglasio da je dobro da imamo i ovo do sada.

Na pitanje kada se mogu očekivati novi kilometri autoputa i na kojoj dionici, Terzić je kazao da nove dionice ne možemo očekivati brzo, odnosno ne sljedeće godine osim dijela Svilaj - Odžak jer je tamo već urađen nasip, a osnovni dio puta ide početkom naredne godine, a riječ je o 10 kilometara autoputa.



- Ostalo stoji iz raznoraznih razloga. Politički, finansijski, objektivni razlozi, ali ima i nerada. U posljednje vrijeme je jasno da lideri parlamentarne većine i Vlada FBiH imaju jasne i precizne upute šta žele i kojom brzinom. Nama je ostalo da se organizujemo, malo više aktiviramo i uradimo što se očekuje. Vjerujem da imamo dovoljno pameti, resursa i stručnosti unutar preduzeća i da ćemo imati podršku ostalih, jer Autoceste nisu pusto ostrvo već zavisi od ostalih - rekao je Terzić.



Vlast u BiH vrdi da su neophodne akcize na gorivo kako bi se finansirao nastavak gradnje autoceste. Opozicija tvrdi kako su to radili u prošlom mandatu bez dodatnog opterećenja građana.



- Akcize, ako želimo stabilno planiranje završetka koridora 5-C, su neophodne ali nisu jedini izvor prihoda. Postoji više izvora oko kojih treba ozbiljno ispregovarati i izanalizirati, pa akcize možda ne budu ni potrebne. Ne mislim da je to veliko opterećenje za građane, ako sredstva idu za izgradnju infrastrukture koje građanima opet donose korist - kazao je direktor JP Autoceste.



U Pismu namjere MMF-u vlast u BiH je dala obećanje o prihvatanju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama do kraja 2016. godine. Vladajuća koalicija u BiH nedavno je potvrdila da je postignut visok stepen saglasnosti oko akciza.



- Evidentno je da su se predstavnici parlamentarne većine na državnom nivou dogovorili, tako da na sljedećem zasjedanju očekujemo datum za donošenje tog zakona - istakao je Terzić.



On je dodao da je zakonska regulativa na strani građana, kada je u pitanju ekspropriacije.



- JP Autoceste se trudi da bude firma koja brine o građanima, pogotovo o onima kojima treba napraviti ekspropriaciju. To su pojedinačne sudbine koje su bolne, ali se trudimo da obeštećenje bude na vrijeme i adekvatno."



Proces ekspropriacije u nekim dijelovima teče veoma sporo.



- To zavisi od općine do općine. Za treći lot u Zenici je urađeno 90 posto ekspropriacije jer su svi reagovali vrlo brzo. Sada moramo ići u općine gdje je taj proces spor, naprimjer lot Počitelj - Buna kako bi ubrzali stvari jer se ljudi s pravom pitaju zašto sporo teče proces ekspropriacije - odgovorio je Terzić.



Šta se dešava sa južnom dionicom? Đenan Salčin, Terzićev prethodnik na mjestu direktora JP Autoceste, je u nekoliko navrata ukazao na sporni tender za lot 1 i lot 2 na dionici puta Počitelj – Zvirovići. Uložene su žalbe Heringa, formirana i komisija koja je trebala da revidira tendersku proceduru.



- Iskreno, napravljen je nered. Ponašali smo se u posljednjih pola godine kao da je to zadnji objekat koji se gradi na Koridoru Vc, a to je samo 10 posto onoga što je ostalo da se gradi. Mislim da se nered mora popraviti. Problematično je da smo napravili nered kod najbitnijeg finansijera EBRD-a. Oni su sada pokrenuli unutrašnju provjeru. Rekli smo da se sve ispita, ali da bude brzo jer ako dođemo do ozbiljnijeg zastoja svi ostali projekti bi došli u pitanje - izjavio je gost N1 televizije.



Za kraj Terziću je postavljeno vječito pitanje – ovom dinamikom i uz brojne probleme koji se konstantno javljaju kada prognoziraa da će BiH završiti Koridor odnosno autoput.



- Dolazeći u emisiju molio sam Boga da me samo to ne pitate, a za sve ostalo sam imao odgovore. To je nešto što niko ozbiljan ne može reći u ovom momentu. Kada se počne graditi tunel Prenj, koji je najzahtjevniji objekat, za njegovu izgradnju treba pet godina. Možemo reći da se radi o nekih sedam ili osam godina do završetka ako svi prihvate plan koji ćemo ponuditi u sljedećih 10-15 dana. Ako se svi budu toga držali imamo šansu da do Koridora dođemo brzo - završio je Terzić.





Biznis.ba / Avaz