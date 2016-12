Fadil Novalić

Nakon prašine koja se podigla u bh. javnosti zbog informacija o zapošljavanju djece političara u Finansijsko-informatičkoj agenciji u Sarajevu, gdje je između ostalih posao dobila i kćerka federalnog premijera Fadila Novalića, DEPO Portal došao je do dokumenta kojim Ada Novalić daje otkaz na poziciju u FIA.



Možete li nam reći razloge tog čina, pitali smo premijera?



- Znao sam da se moja kćerka zaposlila u Finansijko-informatičkoj agenciji. Detalje nisam znao jer kao premijer zbog mnogih obaveza gotovo da se i ne viđam s porodicom. Moja najstarija kćerka Ada i ne živi sa mnom. Samostalna je već otkako je prije osam godina diplomirala i zaposlila se. Kako sam obaviješten to zaposlenje je urađeno u skladu sa zakonskim procedurama i moram priznati nisam se previše dalje bavio time. Bio sam iznenađen medijskim natpisima o tome i razumio ogorčenje javnosti pa i kvalifikacije da to nije moralno. Ovih dana smo u mojoj porodici razgovarali o svemu ovome i moja kćerka je sama odlučila da da otkaz, mada je posjedovala i obrazovanje i kvalifikacije i kompetencije za radno mjesto na kojem je radila, pojasnio je Novalić za DEPO Portal.



Također je i dodao:



- Svjestan sam da će je ovo ružno iskustvo još dugo pratiti i u profesionalnom i ličnom životu, i to samo zato što je kćerka Fadila Novalića.







Iz podataka od CIN-a iz 2013. godine imamo informaciju da je na sličan način, na temelju internih akata javnih institucija, ustanova i preduzeća, zaposleno više od 260 osoba. Znate li da li je neko od njih odstupio kao Vaša kćerka? Čini se da ste Vi prvi koji je to uradio...



- Tada nisam bio premijer, radio sam u realnom sektoru i nisam imao nikakve komunikacije ni dodire sa državnim institucijama. Ali kao običan, prosječno informisan građanin nisam primjetio nijedan takav slučaj. Potez moje kćerke je zapravo njen i moj lični stav kao i stav moje porodice. Nije moje da procjenjujem ponašanje drugih u takvim situacijama. Moja porodica uradila je ono za što misli da je pošteno, moralno i odgovorno, odgovara premijer Novalić za DEPO Portal.



Biznis.ba / DEPO