Foto: Ilustracija

Nastavlja se traženje rješenja za nagomilane probleme u Kantonalnom javnom komunalnom preduzeću (KJKP) GRAS, a Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo smatra da je preduzeću potrebna nova sistematizacija, kao i promjena tarifnog sistema, odnosno korekcija cijena karata.

Ministar saobraćaja KS Mujo Fišo smatra da građani najprije trebaju znati svoja prava i obaveze kada je riječ o korištenju javnog prijevoza. Kako je izjavio, svi moraju shvatiti kakve ih povlastice očekuju.



"Studenti, nezaposlene osobe, djeca i penzioneri su poseban segment. GRAS-u je hitno potrebna korekcija cijena karata. Jedno od potencijalnih rješenja je i nova sistematizacija, jer u GRAS-u trenutno radi 400 radnika više nego što je predviđeno", smatra Fišo te dodaje kako se u segmentu sistematizacije slaže sa Sindikatom ovog javnog preduzeća.



Iz sindikata GRAS-a su ranije poručili kako je nužna promjena tarifnog sistema, odnosno uvođenje pravednijeg sistema naplate.



"Firma mora poslovati u ambijentu da može naplatiti svoje usluge te moramo izmirivati obaveze prema državi. Imamo više od 100 ljudi koji su stekli penziju i kada oni odu, imat ćemo više od 200.000 KM uštede na mjesečnom nivou. GRAS ne može vršiti uplate i isplate prema radnicima i državi, jer nema sredstava zbog velikih subvencija, a 80 posto putnika su subvencionirani", izjavio je potpredsjednik Sindikata komunalne privrede GRAS-a Amir Muminović te objasnio šta bi se desilo u slučaju nabavke novih vozila.



"Ako bi GRAS sada kupio 100 novih vozila, ne bi ih imao ko voziti. Svake godine veliki broj naših radnika ostvaruje pravo na penziju. Za Sindikat komunalne privrede to je jedini put za smanjenje broja uposlenih", pojašnjava Muminović.



Ministarstvo saobraćaja KS je također zatražilo od Uprave GRAS-a da radnicima predloži zamrzavanje potraživanja koje su dobili na osnovu tužbi prema Granskom kolektivnom ugovoru, a potraživanja su veća od 60 miliona KM. Treba podsjetiti da je u februaru ove godine Udruženje inžinjera saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine uputilo otvoreno pismo kada je riječ o javnom prijevozu u KS i ponudilo nadležnim konkretna rješenja, a u prvom planu osnivanje direkcije za javni prijevoz u KS. Nadležnost te Direkcije za javni prijevoz bila bi u segmentu javnog gradskog prijevoza svih operatera, bez obzira na to da li bili društveni ili privatni i individualni prijevoz, u segmentu taksi prijevoza i u segmentu mirujućeg saobraćaja.



"Pregovori koji su se prethodno vodili u GRAS-u su samo gašenje požara i to definitivno nije rješenje za spas ovog preduzeća. Za GRAS i javni prijevoz treba pronaći sveobuhvatno rješenje u KS. Uvijek upadamo u zamku i pokušavamo pronaći rješenje, ali treba krenuti od lokalnih zajednica i nižih nivoa te se tako kretati prema većim i obimnijim linijama. Svaki mali pomak kada je riječ o javnom prijevozu rasteretit će saobraćaj u glavnom gradu, što je automatski manje i saobraćajnih nesreća. Ovo se odnosi i na GRAS i sve ostale operatere u KS, uključujući i taksi prijevoznike", kaže predsjednik Udruženja inžinjera saobraćaja i komunikacija BiH Osman Lindov te još jednom napominje kako je u ime udruženja ponudio rješenje za GRAS koje bi moglo pokazati pozitivne efekte na duže staze.



Kako nam je kazao Lindov, nije ovo jedino rješenje koje se nudi GRAS-u i za koje niko nema sluha. Naš sagovornik ističe da im je predloženo restrukturiranje iz oblasti javnog prijevoza.



"Potrebno je napraviti sveobuhvatni tarifni sistem za sve učesnike javnog prijevoza u KS, što podrazumijeva da svi putnici trebaju biti jednaki", naglašava profesor Osman Lindov.



Biznis.ba / Klix.ba