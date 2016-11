Foto: Ilustracija

Cijena sirove kafe na svjetskom tržištu porasla je i sve su prilike da će ona i dalje rasti.

Stoga se, kao logično, nametnulo i poskupljenje kafe kako u zemljama regiona, tako i u BiH. Naime, iako je u Brazilu, odakle se najviše i uvozi kafa na ove prostore, ostvaren rekordan prinos, spakovan u 55 miliona vreća kafe, samo 10 miliona od te količine sadrži robustu, koja je i u Vijetnamu zabilježila pad od najmanje 15 posto.



Nove cijene



Kafa je napitak koji je omiljen ne samo kod nas nego i u cijelom svijetu, pa je očekivano da se njena konzumacija neće smanjiti bez obzira na to što su cijene već počele da rastu. Kod nas se tek nakon Nove godine očekuje masovnije poskupljenje, ali su neke kompanije već povisile cijene svojih proizvoda.



- Mi smo već početkom oktobra povećali cijene kafe za oko osam posto, a prije toga smo imali i još jedno poskupljenje proljetos. Vispak je najavio povećanje cijena Zlatne džezve na domaćem i inostranom tržištu. Procjene su da će cijene na svjetskom tržištu nastaviti da rastu, ali se kvalitet kafe koju mi radimo sigurno neće mijenjati, kazao nam je Armin Hodžić, rukovodilac marketinga i prodaje u Vispaku.



Vispak, kako je kazao Hodžić, sirovu kafu nabavlja iz Brazila, Indonezije, Indije, Kolumbije i drugih zemalja i to neće mijenjati ni u narednom periodu.



- Kategorija kafe u Vispaku je u proteklih deset mjeseci rasla, što znači da je porasla prodaja svih proizvoda i da poskupljenje nije uticalo na nju. Očekivanja su da će se i u narednom periodu nastaviti trend rasta, poručio je Hodžić.



Kompanije koje do sada nisu povećale cijene kafe, sigurno će to uraditi od Nove godine. Još jedna kafa koja je skuplja jeste kafa Merka, koju proizvodi kompanija Hoše komerc, potvrdio nam je direktor ove kompanije Izet Bozalija.



Trend



- Cijene kafe na svjetskom tržištu su skočile za 30 posto i u skladu s tim došlo je do povećanja maloprodajne cijene kafe i u BiH, pa i kafe Merka, istakao je Bozalija.

Cijene kafe i u zemljama regiona se mijenjaju, a što se tiče tržišta Srbije, generalni direktor strateškog poslovnog područja kafa Atlantic grupe, u okviru koje je i kompanija Grand, Andrej Bele smatra da potrošači ipak neće u tolikoj mjeri osjetiti poskupljenje.



- Trend poskupljenja prognozira se i za narednu godinu, međutim, dobrom ravnotežom zaliha sirove kafe u odnosu na kretanja na tržištu, i u zavisnosti u kojoj se mjeri prognoza bude ostvarila, reagovaćemo tek ako troškovi poskupljenja prevaziđu naše unutrašnje rezerve. Za sada naša cijena i dalje prati optimalan odnos kvaliteta i cjenovne konkurentnosti, rekao je Bele za Tanjug.

Biznis.ba / Oslobođenje