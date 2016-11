T. C.

Rafinerija nafte Bosanski Brod zabilježila je u prvih devet mjeseci ove godine gubitak od 37,9 miliona maraka što je za čak 28,2 miliona KM više u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Rafinerija nafte Bosanski Brod drastično je smanjila proizvodnju, što povrđuju podaci da je u posljednje tri godine uvoz sirove nafte u BiH manji za 138.000 tona, a trend pada uvoza nastavljen je i u 2016. godini, otkriva poslovni portal Capital.ba.



Prema podacima koje su dobili od Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) u BiH je u 2013. godini uvezeno 1,02 miliona tona ukupne vrijednosti 1,2 milijarde KM.



U 2014. uvezeno je 953.517 tona u vrijednosti od milijardu KM, dok je lani uvezeno 888.870 tona sirove nafte u ukupnoj vrijednosti od 633,5 miliona maraka.



Za deset mjeseci ove godine uvoz je iznosio 695.475 tona nafte, u vrijednosti od 387,4 miliona KM.



Direktor Sektora granskih udruženja pri Privrednoj komori RS Pero Ćorić kazao je za Capital da se i na osnovu podataka o uvozu kojima raspolaže Privredna komora RS procjenjuje da je došlo do pada proizvodnje u Rafineriji nafte Bosanski Brod.



„Očigledno je da uvoz pada posljednje dvije – tri godine, a šta je razlog tome ne možemo sa sigurnošću tvrditi. Međutim, interes svih u RS je da rafinerije u Brodu i Modriči rade što bolje, tim prije što one zajedno da „Nestro Petrolom“, koji sada ima oko 100 pumpi u RS i FBiH, zapošljavaju veliki broj ljudi“, kazao je Ćorić.



Da je u rafineriji došlo do pada prerade pokazuju i podaci iz revizorskog izvještaja te firme za prošlu godinu u kojem je navedeno da je u toku 2015. Rafinerija Brod preradila 913.000 tona sirove nafte ili 77 hiljada tona manje nego 2014. godine kada je prerađeno 990.000 tona.



„Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima u poslovnoj 2015. godini, iznose 83,5 miliona KM, i u najvećem dijelu, u iznosu od 83,4 miliona KM, odnose se na prihod ostvaren od uslužne prerade sirove nafte za povezano pravno lice Optima Grupa“, navedeno je u izvještaju.



Prihodi Rafinerije skoro su prepolovljeni u prva tri kvartala ove godine u odnosu na isti period prošle i iznosili su 78,7 miliona KM, dok su u prvih devet mjeseci prošle godine bili 144,2 miliona KM.





Biznis.ba