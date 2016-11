Foto: Klix.ba

U Bosanskoj Krupi jučer je otvoren Centar za podršku poduzetništvu (BSC) vrijedan 1,2 miliona KM, čija je osnovna uloga pružanje usluga i podrške brojnim firmama i preduzećima sa prostora Unsko-sanskog kantona i povećanje konkurentnosti lokalne privrede.

Centar su svečano otvorili ministar privrede u Vladi USK Asmir Crnkić i načelnik Općine Bosanska Krupe Armin Halitović, a svečanosti su prisustvovali i čelni ljudi općina Sanski Most i Bužim, izaslanici drugih općina sa prostora USK, kao i predstavnici kantonalnih ustanova.



Ministar Crnkić je kazao da, osim što je namjenski izgrađen da bi pružao usluge u metalo-prerađivačkom sektoru, Centar bi u budućnosti trebao postati prostor za rast novih razvojnih ideja iz drugih oblasti.



"Glavni cilj sličnih centara i poduzetničkih inkubatora jeste povezivanje tehničkog znanja s poslovnim znanjem koje je potrebno za uspješnu komercijalizaciju. Realizacijom ovog projekta smo svi dobili: lokalna zajednica, poduzetnici u poslovnoj zoni 'Pilana', poduzetnici USK, kao i Razvojna agencija USK koja je potvrdila da može biti nosilac ozbiljnih projekata koje sufinansiraju EU fondovi", istakao je Crnkić.



Business Support Center (BSC) – Centar za podršku poduzetništvu uspostavljen je u okviru projekta "Razvoj inovacija i privlačenje investicija u Unsko-sanskom kantonu – BINOVA" i finansiran je najvećim dijelom iz IPA fonda. Partneri na projektu su bili: Evropska unija, Razvojna agencija USK, Vlada USK, Općina Bosanska Krupa, PLOD centar Bihać i Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, dok su pridruženi članovi na projektu sve druge općine sa prostora USK i Grad Bihać.



"Otvorenjem Centra stvorena je nova faza buduće podrške sektoru malog i srednjeg poduzetništva s kojim se stavlja akcenat na potrebe privatnog sektora u cilju njegovog rasta i razvoja. Razvojna Agencija USK će kroz ovaj Centar, zajedno sa svim općinama i uz podršku Vlade USK, raditi na projektima koji će doprinijeti unapređenju poslovnog okruženja u USK", rekao je Samir Jordanović, v.d. direktora Razvojne agencije USK.



Načelnik Bosanske Krupe Armin Halitović također je zadovoljan što je Centar stavljen u funkciju. No, kako kaže, posao nije završen. Tek sada slijedi glavnina aktivnosti, od definisanja ko će s njim rukovoditi do nabavke opreme te angažovanja osoba koje će pružati stručnu podršku.



"Ono što pred nama slijedi je opremanje Centra u svakom smislu. Zajedno sa Tehničkim fakultetom ćemo se truditi da ovdje stvorimo nukleus koji će biti pokretačka snaga razvoja Bosanske Krupe i USK", kazao je načelnik Halitović.



Kroz uspostavu i razvoj Centra za podršku inovacijama – BSC pružat će se podrška sektoru poduzetništva na području cijelog USK. Prema potrebama poslovnog sektora, usluge koje će centar za podršku poduzetništvu pružati su uspostava labaratorije za analizu zavarivanja, inkubacija poduzetnika sa inovativnim poslovnim idejama, stručno osposobljavanje radne snage prema stvarnim potrebama tržišta i poslovno savjetovanje.



Centar se nalazi u poslovnoj zoni "Pilana" u Bosanskoj Krupi u zgradi nekadašnjeg drvnog kombinata "ŠIP UNA" . Prostor od 619,86 m2 je saniran, adaptiran, opremljen savremenom opremom i namjenski uređen za potrebe malog i srednjeg poduzetništva. Vlasnik zgrade u kojoj se nalazi BSC centar je Općina Bosanska Krupa, koja je kao partner na projektu, dala prostor na raspolaganje Razvojnoj agenciji USK.



Generalni cilj projekta je stimulirati ekonomski rasti i novo zapošljavanje u USK kroz poboljšanje operativnog okvira za sektor malih i srednjih preduzeća u USK i poboljšanje poslovnog okruženja kroz bolju infrastrukturu. Specifični cilj projekta je unaprijediti poslovno okruženje i povećati konkurentnost lokalne privrede u USK, kroz razvoj poslovne infrastrukture, te uspostavu i razvoj BSC centra putem kojeg će se pružati podrška sektoru malih i srednjih preduzeća u USK.



Biznis.ba / Klix.ba