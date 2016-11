T. C.

Foto: Arhiv

Glavni grad Bosne i Hercegovine ove zime ponudit će Sarajlijama, ali i turistima koji odluče posjetiti Sarajevo mnogo zanimljivih sadržaja.

Tako će, kao i unazad nekoliko godina, biti organiziran Sarajevo Holiday market koji će ponuditi od 7. decembra ove godine do polovine januara 2017. različite zanimljive sadržaje za građane Sarajeva i goste.



-Firma EcoKaljić je angažirana na poslovima ukrašavanja stabala i jelke uoči praznika u okviru Holiday marketa koji se ove godine nalazi na novoj lokaciji u Sarajevu na Marijin- Dvoru u parku Hastahana - potvrdio je Feni vlasnik firme EcoKaljić, Ismar Kaljić.



Naglasio je da će Holiday market ove godine u ponudi za građane imati i ledeni plohu za klizanje koju će svi zainteresirani posjetioci moći korisiti besplatno.



Povodom novogodišnjih praznika, i Općina Novo Sarajevo ove godine na Vilsonovom šetalištu planira postavku zimskog grada pod nazivom "Ledena čarolija" od 25. decembra 2016. do 25. januara 2017.



Zimski grad ponudit će raznolike sadržaje za sve generacije, a neki od njih su klizalište sa svom pratećom opremom, klizaljkama, ukrašenom drvenom kućicom, natkrivenim štandovima i velikom jelkom, dok će prostor u neposrednom okruženju također biti dekoriran da bi se u punom sjaju dočarala praznična atmosfera na ovom najpopularnijem šetalištu.



-Navedeni projekt, u ovom periodu godine privući će veliki broj posjetilaca, uljepšati turističku ponudu grada i oživjeti Vilsonovo šetalište i tokom zimskih dana - kazali su Feni iz Općine Novo Sarajevo.



U toku je postupak odabira najpovoljnijeg ponuđača po raspisanom javnom pozivu za postavku zimskog grada. Ponuđač koji bude odabran će, između ostalog, imati i obavezu da predloži vizualni identitet zimskog grada, organizuje prigodnu manifestaciju povodom njegovog otvaranja, te osmisli kreativan i zabavan programski sadržaj za sve posjetioce.



Za ove namjene Općina Novo Sarajevo izdvojila je 82.000 KM.



One koji se odluče provesti Novu godinu u Sarajevu u najluđoj noći zabavljat će bosanskohercegovački kantautor Dino Merlin. Javni doček Nove 2017. godine će biti organiziran na Trgu Bosne i Hercegovine.



U okviru programu dočeka Nove godine, prvo će nastupiti DJ duo, zatim bend Divanhana i na kraju Dino Merlin.



Grada Sarajevo ove godine organizira 16. tradiocionalni doček Nove godine na otvorenom.



Doček Nove godine tradicionalno organizira Gradska uprava Grada Sarajeva uz finansijsku pomoć Vlade Kantona Sarajevo i četiriju gradskih općina - Stari Grad, Centar, Novi Grad i Novo Sarajevo.



Glavni grad BiH će, očekuju organizatori, biti regionalni centar kada je u pitanju doček Nove godine, a nastup Dine Merlina privući će i veliki broj turista.







Biznis.ba / FENA