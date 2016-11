Foto: Arhiv

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju dalo je JP "Autoputevi RS" saglasnost za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju mosta na rijeci Savi kod Gradiške.

Ovim su praktično ispunjene sve obaveze Republike Srpske kada je ovaj projekat u pitanju i ostalo je još da Hrvatska svoje procedure privede kraju kako bi, prema procjenama, na proljeće mogao biti raspisan tender za ovaj projekat.



"Nama je bilo bitno da uradimo ono što je do nas i da stavimo do znanja da nam je taj projekat važan. Sada je sve na strani Hrvatske i vjerujem da oni već rade na tome", rekao je Dušan Topić, direktor JP "Autoputevi RS".



Zvaničnici RS koji su direktno uključeni u pregovore o izgradnji mosta nadaju se da će predstavnici Evropske komisije i evropskih institucija izvršiti određenu vrstu pritiska na Hrvatsku kako bi taj projekat nakon nekoliko godina zastoja konačno bio realizovan.



Uporedo sa pribavljanjem dokumentacije Hrvatska i Bosna i Hercegovina, odnosno "Hrvatske autoceste" i JP "Autoputevi RS" formirali su komisiju za izradu tenderske dokumentacije, koja će u najskorije vrijeme početi sa radom i pripremiti tender za izgradnju mosta.



"Ministarstvo saobraćaja i veza RS zatražilo je da bude održan novi sastanak predstavnika Hrvatske i BiH o izgradnji mosta. Očekujemo da to bude narednih dana", rekao je Topić.



Podsjećanja radi, krajem septembra ove godine u Hrvatskoj je održan sastanak koji je organizovala Evropska investiciona banka (EIB) sa ciljem da se ubrza izgradnja mosta na rijeci Savi kod Gradiške, kojim bi autoput Gradiška - Banjaluka bio povezan sa autoputem Beograd - Zagreb.



Jedan od razloga za održavanje tog sastanka na kojem su bili prisutni i predstavnici EU bio je taj što se bližio rok do kada je BiH trebalo da povuče 6,8 miliona eura grant sredstava.



Na tom sastanku je dogovoreno da za mjesec dana bude održan još jedan, isti sastanak, a nedugo nakon toga Evropska komisija odlučila je da i pored toga što tender za ovaj projekat neće biti raspisan do kraja godine produži rok za povlačenje grant sredstava.



Na sastanku u septembru konstatovano je da je najveća prepreka za izgradnju mosta ta što Hrvatska nije obezbijedila novac za taj projekat, a za koji im treba 64,7 miliona eura. Sama izgradnja mosta koštaće oko 32 miliona eura i zajednički će je finansirati Hrvatska i BiH, odnosno RS, a ostali novac Hrvatskoj je potreban za izgradnju saobraćajnica i pristupnih puteva. Ono što je sigurno jeste da je Evropska komisija spremna da kroz svoje fondove finansira izgradnju ovog mosta u iznosu od 85 odsto, ali Hrvatska treba da podnese zahtjev.



U Ministarstvu mora, pomorstva i infrastrukture Hrvatske potvrdili su nam da će se most preko rijeke Save kod Gradiške finansirati iz EU fondova "putem modifikacije Operativnog programa 2014 - 2020."



"Projekat će biti spreman za sufinansiranje iz EU fondova po modifikaciji istog, kao i po okončanju svih pripremnih radnji u dijelu ishođenja potrebnih dozvola i procesa javne nabave", rekli su nam u ovom ministarstvu.





Biznis.ba / NN