Broj korisnika Narodne kuhinje u Mostaru se svakim danom povećava. Povećan broj korisnika javne kuhinje u gradu na Neretvi, Narodna kuhinja iznimno teško podnosi te joj prijeti zatvaranje.

Mostar je trenutno grad u kojem veliki broj njegovih građana nema šolju mlijeka da naspe svome djetetu, a kamoli nešto više da im priušte. Veliki broj njih se jednom dnevno hrani u Narodnoj kuhinji i to im je jedini obrok koji imaju.



''Oko 1200 naših građana je podnijelo zahtjev za hranu. Siromaštvo je sve veće i sve više naših građana, iako ih je stid, kucaju na vrata kuhinje. Visoke cijene, inflacija i mala mjesečna primanja su glavni uzrok što građani Mostara nemaju ni osnovnu hranu na stolu'', rekao je Nedžad Ričina Asović, jedan od donatora Narodne kuhinje.



Ovaj humanitarac kaže kako ljudi koji su pošteno odradili 40 godina rada, ne mogu ni osnovne namirnice mjesečno kupiti. Dodaje kako je na njihovim nemoćnim leđima plaćanje struje i vode bez koje ne može ni jedno živo stvorenje živjeti.



''Prvo to plate pa što im ostane, a ostane 100 - 150 KM za cijeli mjesec za hranu, higijenu i sve ostalo. Nemoguće je kupiti hranu za toliko novca, jer to nije ni 1 / 5 potrošačke korpe koja je osnovna za život'', kazao je Asović i dodao: ''Ovdje nema nacije, vjere i bilo kakvih podjela, samo ima gladi''. Slična situacija je i u Pučkoj kuhinji u zapadnom dijelu grada Mostara.



Mostarac dobrog srca ističe kako je potrebno da se Socijalna služba bolje aktivira, a ne da smo izdaje potvrde o statusu.



''Sve je stalo u Mostaru, što se tiče osnovnih uvjeta za život. Jako puno ljudi živi u stanovima i kućama koje su ruševne i nemaju ama baš nikakve normalne uvjete za život. Do rata cijenjeni profesori, kulturni radnici, učitelji i svi koji su radili 40 godina da bi bar malo uživali, nemaju ni osnovnu hranu na stolu, a to nije nikoga briga. Potrebno je pokazati malo osjećanja za takve ljude. Oni traže samo da žive jedan normalan život. Posebna priča su borci i invalidi. Ti ljudi su žrtvovali svoj život za ovu vlast, a nisu ništa dobili. Dosta njih su invalidi 60 - 80 posto. Samo "topli obrok" naših političara je 2-3 puta veći od njihovih primanja, a da ne govorim o plaćama. Nešto se mora riješiti jer ovako više ne ide'', rekao je Nedžad Ričina Asović.







Biznis.ba / Novi.ba