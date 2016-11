Foto: Ilustracija

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) organiziralo je u ponedjeljak u Mostaru okrugli stol na temu "Perspektive obrazovanja i tržišta rada u sektoru turizma u HNK".

Po riječima kantonalnog ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Rašida Hadžovića, riječ je o projektu koji radi na povezivanju Albanije, Crne Gore, BiH, Hrvatske i Italije, a njegov značaj je u tome što će sve te učesnice imati iste nastavne planove i programe u turističko-ugostiteljskim školama te na taj način omogućiti razmjenu učenika i nastavnika.



- Veoma je bitno što smo uspjeli kroz ovaj sektor, koji je posebno važan za HNK, da povežemo privredu i obrazovanje i nadam se da ćemo i u budućnosti razrađivati nastavne planove i programe koji će doprinijeti poboljšanju povezivanja privrede i obrazovanja - kazao je Hadžović.



Istakao je kako se nada da će novi nastavni planovi i programi biti u primjeni već naredne školske godine te da bi do prve razmjene učenika moglo doći sljedećeg ljeta.



Također, proizvod ovog projekta bit će i web platforma preko koje će učenici moći da nađu mjesto gdje žele da obave praktičan rad u trajanju do tri mjeseca.



Novi nastavni plan i program, naglasio je ministar, nudi kvalitetniji pristup ovoj problematici, s ciljem što boljeg uvezivanja obrazovanja i privrede.



Predsjednik Turističkog klastera Hercegovina Stjepan Primorac ocijenio je kako je navedeni projekt od vitalnog interesa za turističku djelatnost jer tržište Hercegovine vapi za kvalitetnim kuharima, konobarima i slastičarima.



- Po meni je to prestižno zanimanje, kvalitetan kuhar je vrhunski plaćen i posao pronalazi bez problema - kazao je Primorac.



Dodao je kako je riječ o deficitarnom kadru, hronično nedostajućem, kojeg uvozimo iz susjednih zemalja.



- Proizvodnja tog kadra je nužnost i to je ono što tržište traži - poručio je Primorac, naglašavajući kako kompletnu turističku ponudu treba podići na višu razinu, a obrazovni sistem prilagoditi potrebama tržišta rada.



Okrugli stol je održan u sklopu provedbe IPA projekta „Improving Skills and Knowledge Through the Integration of VET Systems for Blue Growth and Tourism Development - Blue SKILLS“, u kojem kao partner sudjeluje Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNK.



Opći je cilj "Blue SKILLS" projekta jačanje integracije obrazovnih sustava i strukovnog osposobljavanja u jadranskom području, s posebnom usmjerenošću ka strateškim sektorima nautičkih i pomorskih tehnologija i turizma, koji predstavljaju dva od četiri stupa EUSAIR strategije. To se posebno odnosi na priznavanje metode i alata za priznavanje vještina, na obrazovnoj i profesionalnoj razini.







Biznis.ba / FENA