Foto: Arhiv

Kantonalna služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona pokriva 12 općina, koje se tradicionalno bave proizvodnjom tekstila, te obradom drveta i stakla. Nova tekstilna industrija djeluje u nekadašnjem industrijskom gigantu Borac Travnik, a samo jedna od njih dnevno proizvodi oko hiljadu i po odjevnih jedinica.

Mašinski tehničar u firmi Fortitudo Redžif Mehić u ovoj firmi zaposlen je nepune dvije godine. Završio je školu i stekao zvanje medicinskog tehničara, ali na birou je proveo dvije ili tri godine.



- Nisam mogao naći posao u struci. Otvorio se konkurs u firmi Fortitudo, supruga i ja samo se prijavili i prošli smo prekvalifikaciju i obuku. Zahvalni što su nam ponudili posao jer danas je jako teško doći do posla - podvukao je Mehić.



Uvid u povećanje broja radnih mjesta u proteklih 16 mjeseci dao je direktor Službe za zapošljavanje Srednjobosnaskog kantona Željko Lončar koji pojašnjava da su zapošljavanje i raskid radnog odnosa dvije dinamične kategorije koje se kod poslodavaca javljaju tokom cijelog rada i poslovanja.



- No prema našim podacima od 1. maja 2015. godine do 30. septembra 2016. godine zaposleno, odnosno radni odnos zasnovalo je 13.300 osoba - kazao je za Fenu Lončar.



Dodao je da je 1. maja 2015. godine na evidenciji nezaposlenih bila 41.100 nezaposlena osoba dok je s 30. septembrom 2016. godine na evidenciji 39.800 osoba, što znači da je broj nezaposlenih smanjen za 1.436 osoba.



Uposlenica firme Prevent Mirela Džinić jedna je od novozaposlenih u tekstilnoj industriji i ona tvrdi da radi u kompaniji koja zapošljava i obučava mladi kadar.



- U Preventu radim oko šest mjeseci. Prije toga 13 ili 14 godina radila sam u finansijskom sektoru međutim spletom okolnosti ostala sam bez posla. Kako je tekstilna industrija moja ljubav u roku od dva tri mjeseca posao je jednostavno mene našao - ispričala je Feni Džinić.



Smatra da je menadžment ove firme prepoznao da su im potrebni istinski zaljubljenici i stručni kadar, a trenutno u firmi obavlja posao tehnologa koji je usko vezan za pripremu i cijeli proces proizvodnje.



Prema podacima Poreske uprave Federacije Bosne i Hercegovine, u periodu od aprila 2015. do oktobra 2016., u Federaciji je zabilježen porast od 26.219 zaposlena. Za Srednjobosanski kanton to znači povećanje od 8,37 posto.







Biznis.ba / FENA