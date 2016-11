T. C.

Ukoliko “Centrotrans” dobije dozvolu da saobraća na linijama prema Ilijašu, Rakovici, Kobiljači i Vogošći, a izvjesno je da hoće, GRAS će ostati bez četiri linije koje im svakog mjeseca donose na račun 350.000 maraka.

Kazao je to za “Avaz” direktor GRAS-a Avdo Vatrić. Prema njegovim riječima, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo usvojilo je Pravilnik, prema kojem se GRAS mora povući sa četiri linije prema navedenim naseljima i općinama.



Zadržavaju putnike



Vatrić smatra da je to atak na preduzeće i da će GRAS na taj način ostati bez dodatnih prihoda.



- “Centrotrans” stvara haos na tržištu zbog neprimjenjivanja tarifnog sistema i polako ulazi i u gradsku A-zonu. Stalno koriste naše stanice i kupe naše putnike. Često zadržavaju i tramvaje, što je dovelo do ogorčenja naših radnika. Vlada KS je na nezakonit način pustila “Centrotrans” u gradski saobraćaj – rekao je Vatrić.



Pojašnjava da problem s autobuskim linijama prema Ilijašu, Rakovici, Kobiljači i Vogošći datira iz 2010. godine.



- Raznim pritiscima i ucjenjivanjem Vlade “Centrotrans” je dobivao linije, a mi, zbog neadekvatne podrške i subvencija, nismo mogli obnoviti vozni park kako bismo pokrili sve te linije, na kojima oni danas saobraćaju – pojasnio je Vatrić.



Bez odobrenja



S druge strane, Safudin Čengić, direktor “Centrotransa”, tvrdi da, pored rješenja na osnovu kojeg je utvrđena raspodjela linija, GRAS bez ikakvog odobrenja održava ove četiri linije paralelno s “Centrotransom”, za šta u ovoj kompaniji imaju potrebnu dokumentaciju.



- Nije riječ o oduzimanju linija GRAS-u nego se radi o tome da ovo preduzeće nije održavalo linije. Oni trenutno na području KS 50 posto linija ne održavaju u skladu s onim što im je odobreno – dodaje Čengić.



U tramvaj s kuponom "Centrotransa"



Direktor Čengić potvrdio je da će se “Centrotransovi” kuponi uskoro moći koristiti u tramvajima GRAS-a.



- Tako će putnik koji našim autobusom dolazi iz Ilijaša, imati pravo da se sa mjesečnom kartom “Centrotransa” vozi tramvajem. S druge strane, putnici s GRAS-ovim kuponima moći će putovati autobusima “Centrotransa” – rekao je Čengić, dodavši da je GRAS opstruirao takvu vrstu saradnje.







