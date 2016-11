Foto: Arhiv

Sudeći prema informacijama iz agencija za prodaju nekretnina, u većini bosanskohercegovačkih gradova i dalje se bilježi pojeftinjenje stanova, a u Sarajevu su, naprimjer, cijene kvadratnog metra stambenog prostora danas najniže u posljednjoj deceniji. Prоsјеčnа ciјеnа prоdаtih nоvih stаnоvа u trećem kvartalu ove godine iznosi 1.462 KM po kvadratnom metru.

Prosječan stan u glavnom gradu Bosne i Hercegovine po najnižoj cijeni košta 1.200 KM po metru kvadratnom, a najskuplji 4.500 KM po metru kvadratnom. Iz jedne sarajevske agencije za nekretnine za Klix.ba su potvrdili da se cijena stanova kreće od 1.200 do 4.500 KM po metru kvadratnom.



"Razlika u cijeni, kao i prethodnih godina, zavisi prvenstveno od lokacije, a upravo su zbog toga najskuplji stanovi na području općina Stari Grad i Centar. Nadalje, i ostali segmenti, kao što su kvadratura, položaj i opremljenost stana, utječu na cijenu nekretnine. Kvadratni metar stana po cijeni od 4.500 KM odnosi se na područje općina Stari Grad i Centar, a tu je onda najbitniji kvalitet stana", kazali su nam iz jedne agencije te dodali da je u Istočnom Sarajevu cijena novogradnje od 1.200 do 1.300 KM po metru kvadratnom.



Cijena kvadrata stana u Tuzli, kada je riječ o novogradnji, košta nešto više od 1.150, dok cijena kvadrata u centru grada košta 2.300 KM. Iz agencije za prodaju nekretnina iz Tuzle za naš portal su pojasnili da je, kao i u drugim bh. gradovima, osobama koje kupuju nekretnine u gradu soli najbitnija lokacija pa onda sve ostalo.



"Kupovina stana u Tuzli najviše zavisi od lokacije pa onda od kvadrature. S obzirom na to da se itekako osjeti ekonomska kriza koja je, čini se, najviše zahvatila ovo područje, cijena stanova je pala, a kupovna moć stanovništva je itekako slaba", navode iz agencije u Tuzli.



Banja Luka je područje entiteta Republike Srpske u Bosni i Hercegovini gdje su stanovi nešto skuplji nego u Tuzli te se mogu kupiti po cijeni od 2.300 do 2.500 KM po metru kvadratnom. Stan na periferiji se može kupiti za 1.500 do 1.700 KM po kvadratu.



Nadalje, podaci Agencije za statistiku BiH pokazuju da je broj nezavršenih stanova na kraju trećeg kvartala 2016. godine 2.976, što predstavlja pad za 3,6 posto u odnosu na isti period 2015. godine. U Zenici je, recimo, prošle godine zabilježeno povećanje prodaje nekretnina, ali su ove godine agenti za prodaju nekretnina i u Zeničko-dobojskom kantonu (ZDK) zabilježili pad prodaje stanova.



"Stan u Zenici se može kupiti za od 1.000 do 1.400 KM po metru kvadratnom. Našim kupcima su najbitniji kvalitet i lokacija stanova", navode iz zeničke agencije za prodaju nekretnina.



U prvih devet mjeseci 2016. godine broj završenih stanova je 1.353, što je 24,5 posto više u odnosu na isti period 2015. godine.



Prosječna cijena prodatih novih stanova u BiH u devet mjeseci ove godine bilježi pad za 10,5 posto u odnosu na isti period prošle godine. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, prоsјеčnа ciјеnа prоdаtih nоvih stаnоvа u trećem kvartalu ove godine iznosi 1.462 KM po kvadratnom metru.



U poređenju s 2015. godinom, prosječna cijena je niža za 11,1 posto, a u оdnоsu nа treći kvartal 2015. za 9,2 posto.





Biznis.ba / Klix.ba