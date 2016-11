Foto: Ilustracija

Republika Srpska će početkom decembra ponuditi na prodaju na Banjalučkoj berzi nove entitetske obveznice i trezorske zapise.

Planirani iznos 20 emisije obveznica, 5. decembra, je 25 miliona KM, a dva dana kasnije prodaju se trezorski zapisi Republike Srpske vrijedni 5,13 milion KM.



Kamatna stopa za obveznice je fiksna i to čak 4,5 posto na godišnjem nivou, a datum dospjeća je sedam godina, navedeno je u javnom pozivu Ministarstva finansija RS-a.



Ove dugoročne i kratkoročne hartije od vrijendosti RS emituje kako bi obezbijedila novac za finansiranje budžetskih izdataka u 2016. godini.



RS je do sada imala 19 emisija dugoročnih obveznica putem kojih se zadužila za više od 830 miliona KM.



Iz Centara civilnih inicijativa u BiH su upozorili da je potpuno jasno da budžet RS-a bez konstantnih zaduživanja kako emisijom obveznica ili trezorskih zapisnika, a naročito bez MMF-a ne bi mogao biti dovoljan za potrebe RS.



Budžet se nalazi u problemima, a o tome najbolje svjedoči potreba Vlade RS-a da se sklopi stand by aranžman s MMF-om.



Iz opozicije upozoravaju da je RS došla u situaciju da će sljedeće godine skoro pola izvornih prihoda iz ove godine ići za otplatu kreditnih sredstava.



Prema projekcijama Vlade, iz Budžeta Republike Srpske u 2017. godini bi trebalo vratiti 826 miliona KM duga, a u 2018. čak 967 miliona KM.



Biznis.ba / FENA