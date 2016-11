U Bosni i Hercegovini od 1. januara cigarete će poskupjeti do 35 feninga, ovisno o proizvođaču. Tako će prosječna cijena kutije s prvim danom naredne godine iznositi 4,50 maraka, dok bi cigarete pojedinih proizvođača mogle koštati i do 5,5 KM po kutiji.

Ratko Kovačević, portparol Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, u izjavi za Dnevni avaz kazao je da proizvođači cigareta do 30. novembra Upravi moraju dostaviti nove cijene. Tek tada će biti poznato koliko će koji proizvođač povećati cijenu.



– U svakom slučaju, ako proizvođači i distributeri koji formiraju cijene odluče da ukupno novo poresko opterećenje prevale na krajnjeg potrošača, paklica cigareta trebala bi poskupjeti za 0,35 KM. Ali, to hoće li svi oni prevaliti ukupno poresko opterećenje na krajnjeg potrošača ili će kalkulaciju novih cijena uraditi na drugačiji način, zavisi od poslovne politike svake firme, a tačne informacije o tome imat ćemo za koji dan – potvrdio je Kovačević.



Prema usvojenoj odluci koja se zasniva na Zakonu o akcizama u BiH, od 1. januara 2017. minimalna akciza iznosit će 2,42 KM, a specifična akciza 1,35 KM za kutiju cigareta, navedeno je iz Upravnog odbora UIOBiH.



– Porezni obveznici i druga lica koja se bave prometom cigareta dužni su popisati zalihe na dan 1. januara i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru UIO do 7. januara 2017. godine, dok se obračun akciza mora dostaviti do 17. januara kako bi se obračunala razlika – navode iz UO UIOBiH.



Nakon usvajanja Zakona o akcizama u BiH 2009. godine bilo je predviđeno da naša zemlja tokom nekoliko godina postepeno povećava visinu akcize na duhan i duhanske prerađevine kako bi dostigla nivo od 64 eura za 1.000 komada cigareta, odnosno minimalnu akcizu u iznosu od 2,60 KM po pakovanju, kako je i bilo utvrđeno akciznom politikom EU u trenutku usvajanja Zakona o akcizama u BiH.



– U 2017. godini minimalna akciza na pakovanje cigareta iznosit će 2,42 KM, što znači da još nismo dostigli tu minimalnu akcizu u EU. Ali, u međuvremenu EU je minimalnu akcizu povećala na 90 eura za 1.000 komada cigareta, što je 3,60 KM po kutiji, tako da bi BiH kako bi dostigla minimalnu akcizu u zemljama članicama EU, trebala i u narednim godinama povećavati akcize na duhan i duhanske prerađevine – pojasnio je Kovačević.





Biznis.ba