Foto: Klix.ba

Bosna i Hercegovina još uvijek nije spremna za saobraćanje talgo vozova na željezničkim prugama, smatraju saobraćajni eksperti i dodaju da se bosanskohercegovačko društvo treba izjasniti da li nam trebaju željeznice.

Nedavno smo bili svjedoci da je danima trajao medijski rat čelnih ljudi Željeznica Federacije BiH u vezi s terminima puštanja u promet savremenih talgo vozova, koji su na bosanskohercegovačkim šinama trebali biti još 2010. godine.



Talgo voz je, nakon što je u septembru počeo saobraćati u BiH, iskočio iz šina blizu stanice u Podlugovima, a kako su naveli iz Željeznica Federacije BiH, razlog je stara i dotrajala pruga. Inače, riječ je o modernim talgo vozovima koji saobraćaju do 160 kilometara na sat, iako je bh. pruga spremna za brzinu vožnje do 60 kilometara na sat.



Konsultant na IPSA institutu i saobraćajni ekspert Ešref Gačanin ističe da je BiH u tranziciji, siromašna država te da se moraju izdvojiti značajna sredstva za investiranje bez obzira na sve donacije.



BiH zaostaje za drugim zemljama u oblasti željezničkog saobraćaja



"BiH je jedna od država u kojima željeznice ne posluju rentabilno i ne mogu privući dovoljno putnika jer nisu dovoljno konkurentne cestovnom i zračnom saobraćaju. One imaju mnoge prednosti, a BiH bi trebala slijediti direktive EU koje nalažu revitalizaciju. Zaostajemo mnogo za drugim zemljama kada je riječ o željezničkom saobraćaju", smatra Gačanin.



Kako je navedeno, maksimalna brzina vožnje talgo vozova je 160 kilometara na sat, a relacija Sarajevo-Mostar se pređe za dva sata. Vozovi iz BiH još uvijek neće u Hrvatsku zbog velikih taksi. A do Hrvatske bi se lako, da je uspostaviti voz do Ploča, smatra profesor na Fakultetu za saobraćaj sarajevskog Univerziteta Osman Lindov. Putnički voz na relaciji Sarajevo-Ploče nije u funkciji zbog remonta pruge.



"Stanje koje trenutno imamo na željeznicama je rezultat dugogodišnjeg nerada, pa i u segmentu provjere sigurnosti kako pružnih postrojenja tako i šinskih vozila. Sve je rezultat naše nebrige za taj sektor i slabog ulaganja. Najveći problem željeznica je željezničko-cestovni promet i u taj segment slabo ulažemo.

Nedavno smo nakon 20 godina i 20 mrtvih rekonstruirali pružni prijelaz u Prijedoru, iako u državi imamo blizu 240 pružnih prijelaza koje trebati rekonstruirati. Problem se jedino može riješiti u narednih deset godina, jer nemamo jasan stav kao društvo i ne znamo šta želimo sa željezničkim saobraćajem - da nam bude preteča ili nešto drugo", navodi profesor Lindov i dodaje da se trebamo izjasniti ukoliko kao društvo mislimo da nam ne trebaju željeznice.



"One nam godinama donose gubitak i samo krpimo rupe. Kao država ne znamo šta želimo i definitivno ovaj vid saobraćaja ne zaslužuje ovakav tretman", dodaje naš sagovornik.



"Željeznice FBiH ne žele remontirati dijelove pruge oštećene u poplavama 2014."



Kompanije Orman iz Kiseljaka i Glajz iz Sarajeva optužuju Upravu Željeznica FBiH i direktora Enisa Džafića zbog nedavne nesreće na stanici u Podlugovima te dodatno navode kako Uprava ne želi početi obnovu dijelova pruge u Federaciji oštećenih tokom poplava 2014. godine, iako za to, tvrde iz ovih kompanija, postoje osigurana finansijska sredstva. Zbog svega, sigurni su, ugroženi su životi putnika.



Novac je, pojašnjavaju iz Ormana i Glajza osigurala Svjetska banka. A iz Banke sada prijete da će ova sredstva povući, jer nisu utrošena.



"Obavještavamo javnost da Uprava Željeznica FBiH, tačnije generalni direktor ovog preduzeća, svjesno ugrožava živote uposlenika ove forme (mašinovođa) i putnika koji se prevoze u vozovima JP Željeznice FBiH. Razlog je katastrofalna pruga koja je posebno dotrajala na dionici od Sarajeva do Zenice. Dokaz za to je i nedavna željeznička nesreća u kojoj je zbog dotrajalosti pruge Talgo voz iskočio iz šina u Podlugovima kod Ilijaša, pri čemu samo pukom srećom nije bilo ljudskih žrtava. Zato, kao odgovorni ljudi, građane BiH i predstavnike vlasti najozbiljnije želimo upozoriti na opasnost u koju se svakodnevno dovode putnici u vozovima Željeznica FBiH. Istovremeno želimo upoznati javnost i vlasti da postoji novac za sanaciju najoštećenijih dijelova pruge (na kojima svakodnevno prijeti katastrofa), ali da direktor Željeznica FBiH, iz samo njemu poznatih razloga, ne želi aktivirati projekt. Bitno je napomenuti i to da novac za sanaciju pruge neće ići na štetu Željeznica FBiH, dakle, preduzeće neće biti zaduženo, nego će dobiti donaciju. Naime, Odlukom Parlamenta FBiH je prihvaćeno zaduženje FBiH prema Sporazumu o finansiranju između BiH i Svjetske banke -Međunarodne asocijacije za razvoj", navode iz kompanija.



"Životi putnika i radnika na pruzi ugroženi"



Iz kompanija navode da je projekt obnove oštećenih dijelova pruge na području FBiH potpisan u aprilu 2015. godine. Posao je trebao biti završen iste godine. Nažalost, tvrde iz ovih kompanija dalje, obnova oštećene pruge još nije ni krenula. Sigurni su da su zbog toga životi putnika i radnika na pruzi ugroženi. Vozovi se moraju kretati smanjenom brzinom.



Nadalje ističu navedena finansijska sredstva, što dokazuje dopis Svjetske banke od 17. oktobra 2016. godine, upućen Federalnom ministarstvu finansija i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, u kojem se jasno daje do znanja da će sredstva biti relocirana na općinske projekte lokalne infrastrukture u okviru komponente 2B, gdje postoje snažni zahtjevi za dodatnim finansiranjem i s obzirom na činjenicu da se ti projekti vrlo uspješno implementiraju.



"Postavlja se pitanje sigurnosti korištenja željezničkog saobraćaja, kao i to na koji način će se izvršiti rehabilitacija oštećene željezničke infrastrukture, ako znamo da Željeznice FBiH nemaju finansijskih sredstava iz kojih bi radili sanaciju. Da li to subjektivni interes generalnog direktora ima prioritet nad javnim interesom i nad ljudskim životima koji su svakodnevno ugroženi, dok generalni direktor zbog subjektivnog interesa rizikuje realociranje finansijskih sredstava", zaključuju.



Direktor Željeznica FBiH Enes Džafić nije želio dati komentar o stanju željeznica i željezničkog saobraćaja u Federaciji.



Inače, Regulatorni odbor željeznica BiH za prometovanje je izdao dozvolu za upotrebu voza s talgo vagonima Željeznicama FBiH još 15. septembra. Planirano je da se postojeća linija produži do Banje Luke, a radi se na uspostavi linije Sarajevo - Ploče.





Biznis.ba / Klix.ba