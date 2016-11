T. C.

Na današnji dan 25. novembra 1943. godine vijećnici Prvog zasjedanja Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja BiH u Mrkonjić Gradu donijeli su odluku o obnovi državnosti BiH, potvrdili njezine historijske granice, te je definirali kao jednu od šest ravnopravnih republika u sastavu nekadašnje Jugoslavije.

Odluka je nakon četiri dana potvrđena i na Prvom zasjedanju AVNOJ-a u Jajcu. Nakon oslobođenja 1945. godine, Bosna i Hercegovina je dobila grb i zastavu, koji su bili njeni simboli sve do 1992. godine.



Referendumom za nezavisnost održanom od 28. februara do 1. marta 1992. godine u skladu sa standardima međunarodne zajednice, BiH je obnovila svoju nezavisnost i od 20. maja 1992, postala je ravnopravnom članicom UN-a, kada je i postavljena zastava s ljiljanima ispred sjedišta UN-a na East Riveru u New Yorku.



Uslijedila je agresija na našu zemlju i rat za njezinu odbranu okončan je Općim okvirnim sporazumom za mir, parafiranim 21. novembra 1995. godine u američkoj zrakoplovnoj bazi u Daytonu.



Redakcija portala Biznis.ba svim Bosancima i Hercegovcima želi sretan 25. novembar, Dan državnosti jedine nam domovine Bosne i Hercegovine.







