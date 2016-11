Foto: Arhiv

Nakon sastanka lider SDA Bakir Izetbegović je u izjavi za medije kazao da su lideri stranka koalicije na državnom nivou prošli ona pitanja koja uvijek prolaze i da se vidi pomak.

Koalicioni partneri na državnom nivou lider SDA Bakir Izetbegović, predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić, lider HDZ-a Dragan Čović, predsjednik PDP-a Branislav Borenović, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović, te ministar finansija Vjekoslav Bevanda, jučer su u zgradi Predsjedništva BiH održali redovni sastanak.



„Danas smo se dogovorili u vezi s akcizama, s Pravilnikom o lijekovima je već prošlo, riješili smo neka kadrovska pitanja, klirinški dug, budžet, zatim izgradnju graničnog prijelaza kod Bratunca... Bio je ovo dobar sastanak“, kazao je Izetbegović.



Govoreći o detaljima dogovora o graničnom prijelazu kod Bratunca i akcizama, Izetbegović je kazao da je taj granični prijelaz potreba BiH i RS i u interesu je građana BiH i bit će to urađeno od sredstava iz klirinškog duga ove godine, a onda će to biti nastavljeno iz kapitalnih investicija u 2018. godini.



„Što se tiče akciza, to su stara rješenja u vezi s naftom i naftnim derivatima, s tim da do sada nismo uspjeli da ubacimo plavi dizel. I dalje ćemo da radimo na tome. Imamo jasan stav MMF-a koji može da ugrozi aranžman, tako da ćemo morati da iznalazimo riješenja, a to u ovom času nemamo oko plavog dizala“, naveo je Izetbegović.



Izetbegović je prokomentarisao i odluku CIK-a da s izborne liste skine Salmira Kaplana, te izrazio mišljenje da je „CIK izašao iz onoga što je okvir njegovog rada“, te da odluka nije još uvijek finalna.



Lider SBB BiH Fahrudin Radončić je nakon sastanka u izjavi za medije kazao da su lideri imali konstruktivni radni ručak, te potvrdio da su najviše razgovarali o akcizama na naftu i naftne derivate i o pitanju budžeta.



„Mislim da smo postigli jednu iznimno visoku saglasnost i da će u tom smislu stvari ići u najboljem smjeru“, kazao je Radončić



Ministar Šarović smatra da je upitno da li i kada će imati "plavi dizel", te je u izjavi za medije nakon sastanka kazao da su osigurana sredstva za granični prijelaz kod Bratunca i da u budžetu od 950 miliona KM nema nijedna kapitalna investicija.



„Granični prijelaz u Bratuncu je bio dogovor ove koalicije odnosno dogovor u Vijeću ministara. Već sutra ćemo imati jasnu odluku Vijeća ministara o finansiranju ovog prijelaza, naravno ne mogu govoriti o detaljima jer je to dio posla i obaveza koje nosi Uprava za indirektno oporezivanje“, naveo je Šarović.



Pojasnio je da stavka u budžetu vezano za ovaj granični prijelaz neće biti u kapitalnim investicijama već u posebnom aneksu.



Govoreći o akcizama, odnosno o plavom dizelu, Šarović je kazao da je to uvjet MMF-a za novu tranšu kredita, ali je istakao da plavi dizel ne želi Vlada RS, odnosno premijerka Željka Cvijenović i član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje i ministar finansija RS-a Zoran Tageltija.



„Oni se odriču više desetina miliona KM podrške za poljoprivredni sektor u BiH i zbog toga je upitno da li će i kada biti plavog dizela“, kazao je Šarović i dodao da će se zalagati za podršku poljoprivrednicima i za uvođenje plavog dizela.





