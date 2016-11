Mirko Šarović

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović kazao je novinarima danas u Sarajevu da je na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara BiH bilo i pitanje izgradnje graničnog prijelaza Bratunac - Ljubovija.

"Prošao je u Vijeću ministara Nacrt sporazuma o graničnom prijelazu između BiH i Srbije. To je dio čitavog jednog paketa projekta. Imamo pozitivno mišljenje Ministarstva finansija i trezora BiH na višegodišnji kapitalni projekt izgradnje zajedničkog graničnog prijelaza", istaknuo je ministar Šarović.



Po njegovim riječima, sredstva za zajednički granični prijelaz su osigurana i "to neće biti bilo kakvo sporno pitanje“.



"Ali postoji niz drugih stvari, operativnih, tehničkih i praktičnih koje treba uraditi - riješiti imovinskopravne odnose. Ta pitanja nisu u potpuno završena. Početkom decembra je zajednička komisija za granicu, odnosno granične prijelaze između BiH i Srbije i tu će vjerovatno biti i pitanje kategorizacije ovog graničnog prijelaza", kazao je Šarović.



Dodao je da je prijedlog već utvrđen, "da je to granični prijelaz za međunarodni promet ljudi i dobara i postavlja se samo pitanje da li će na tim prijelazima biti i inspekcijske službe, da li će biti promet hrane životinjskog porijekla". To je, navodi, stvar dogovora dvaju timova, odnosno dviju komisija.



"Sredstva za to će biti osigurana. To su posebna sredstva za višegodišnja kapitalna ulaganja", kazao je Šarović.



Biznis.ba / FENA