Foto: Ilustracija

Istraživanja koja su provedena među poslodavcima na području BiH pokazala su da studenti i učenici nakon završenog obrazovanja nemaju dovoljno znanja. Čak 70 posto poslodavaca kazalo je kako su im učenici i studenti zbog nedostatka prakse beskorisni.

U prostorijama Veterinarskog fakulteta u Sarajevu danas je održana javna tribina s poslodavcima na kojoj su predstavnici uspješnih firmi studentima objasnili koja znanja i kvalifikacije očekuju od njih kako bi se lakše zaposlili. Istaknuto je da je najvažnije imati dobru praksu jer na taj način, po završetku škole ili fakulteta, imaju veću mogućnost bržeg zaposlenja.



Predsjednik Asocijacije drvne industrije i šumarstva Vanjskotrgovinske komore BiH Suad Ećo rekao je kako njegova firma daje mladima puno prostora jer smatraju da su mladi ljudi snaga koja se može u kratkom periodu prilagoditi potrebama tržišta. Ipak, ne mogu se pohvaliti velikim brojem zainteresovanih studenata, ali ni fakulteta za praksu.



"Primijetili smo veliki nedostatak praktične nastave, kako u srednjim školama, tako i na fakultetima. Problem je slaba komunikacija i to što se mladi pokušavaju okrenuti državnim firmama i javnom sektoru, a da je privatni i realni zanemarljiv. Ali, naprotiv, veći prostor imate da se zaposlite i napredujete u firmama gdje ćete se uz dinamičan rad u kratkom periodu osamostaliti i vrijediti više na tržištu rada. Fakulteti nisu mnogo zainteresovani, a kao razlog navode da to sve ide sporo jer im trebaju razne saglasnosti od rektorata, senata, upravnih odbora i slično, tako da je to više samovolja profesora ili fakulteta da im studenti obavljaju praksu", rekao je Ećo.



Prema riječima Ante Jurića Marjanovića iz Asocijacije Omladinski komunikativni centar, više od 60 mladih želi praksu u javnom sektoru jer smatra da će na taj način imati siguran posao i platu.



"Takav sistem je neodrživ i ne vodi nigdje. Cilj tribine je razbiti famu o tome šta privatni poslodavci misle o studentima kada je riječ o praksi i obratno. Sve više istraživanja pokazuje da, iako su neki kadrovi suficit, suficit je i kompetencija i znanja koja studentima nedostaju tokom studija. Čak 70 posto poslodavaca je izjavilo da su studenti i učenici sa završenim fakultetom i školom jednako beskorisni", rekao je Jurić Marjanović.



Jedan od načina je sticanje prakse i putem razmjene studenata koje vrši asocijacija AIESEC. Ova asocijacija nudi studentima koji su završili neki ciklus studija poslovnu praksu u inozemstvu (u nekoj od 126 zemalja).



"Prakse su plaćene i to je dobro iskustvo kakvo se ne može steći u BiH. Mislim da je praksa najbitnija jer je stub obrazovanja. Tu najviše možemo naučiti, imati bolji CV i naći posao koji će nas činiti sretnim", rekla je studentica Irma Račić iz AIESEC-a.





Biznis.ba / Klix.ba