Zadovoljni izlagači i veliki broj kupaca našli su se na platu u sarajevskom naselju Dobrinja i drugog dana sajma "Bosanska tržnica - dobri domaćin meda i ljekobilja".

Na tezgama sa ljekovitim i aromatičnim biljem te pčelinjim proizvodima mjesto su našli med, pekmezi, čajevi, sokovi, ulja, kreme - sve proizvodi domaćih proizvođača iz Sarajeva, Konjica, Bihaća, Gračanice i drugih bh. krajeva.



Proizvođač organske hrane Senada Kovač istakla je kako je izuzetno zadovoljna prodajom. Na sajmu je izložila 40 vrsta proizvoda koje proizvodi na Tjentišu, u Istočnoj Bosni, gdje ima svoju plantažu jabuka i povrća.



"Prezadovoljna sam sajmom na Dobrinji jer smo prije četiri godine ovdje bili, moji kupci koji su tada dolazili, prepoznali su me. Kupci su zainteresovani za domaću proizvodnju, stvarno sam se iznenadila", istakla je Kovač.



Kupci, kako kaže, najviše traže pekmeze bez šećera, posebno onaj od divlje jabuke koji je, iako kiseo, dobar za poboljšanje krvne slike i snižavanje holesterola.



"Imamo i pekmez od duda, dobar za anemiju i glasnice, raznih vrsta džemova, borovnica, kupina, malina... Radim i sokove voćne i od ljekovitog bilja. Jako su dobri i sirupi od kunice, bokvice i žare, sirup za bubrege, mokraćne kanale i prostatu što radim po recepturi. To se pokazalo veoma efikasnim, jer kupci zovu i zahvaljuju se", naglasila je Kovač.



Nekoliko tezgi dalje proizvođač Mirza Jukan iz porodične firme "Jukan eko hrana" iz Gračanice također tvrdi da je sajam na Dobrinji dobro posjećen. Ističe kako se građani zanimaju za zdravu hranu i organske proizvode.



"Naši proizvodi su na bazi muškatne bundeve, koprive, žitarica... Imamo džemove na bazi jabukovog pekmeza, ne stavljamo bijeli šećer niti aditive. Imamo sirupe od koprive, bundeve, ruže đulberšećerke i maslačka. Ljudi su poželjeli sajam, šetaju, a i lijepo je vrijeme. Zadovoljan sam, vraćaju se stare mušterije i dolaze nove", kaže Jukan.



Dodaje kako građane najviše zanimaju prirodni preparati protiv bolesti pluća, prizvodi za jačanje imuniteta kod djece i pahuljice koje regulišu šećer.



Iako su ovogodišnji prihodi meda bili niski, pčelar Mujo Šeta iz Višegrada ističe da prodaja ide dobro.



"Ova godina je izrazito slaba bila što se tiče prinosa meda. Vjerovatno da je mnogo utjecalo vrijeme odnosno kiša, pčela nije mogla da donese meda za sebe i za mene zbog toga. Izložio sam šumski, livadski i planinski med, sirće, domaće džemove, preparate na bazi meda, propolis, što narod traži. Najskuplji med najbolje ide - šumski. Po tome sam poznat, imam teren takav da imam izrazito dobar i kvalitetan šumski med. Zadovoljan sam prodajom", rekao je Šeta.



Osim za prehrambene, građani su se interesovali i za proizvode druge vrste kao što su ručno izrađeni nakit, sapuni i kreme na bazi bilja i meda te prostirke od kravlje i ovčije kože.



Penzionerka Nurka Sokolović pohvalila je sajam dodajući kako bi voljela da se slični održavaju što češće.



"Uvijek posjetim sajam i uvijek nešto kupim, u zadnje vrijeme najviše uzmem sirće i med iz Istočne Bosne. Dobra je ponuda i baš mi je drago što ne moramo ići u grad jer imamo ovdje sve. Treba stalno i češće organizovati ove sajmove", rekla je Sokolović.



Sajam koji je otvoren jučer trajat će do četvrtka, 24. novembra, od devet do 17 sati.



Ovaj trodnevni sajam tradicionalno organizuje Udruženje pčelara Kantona Sarajevo uz podršku Općine Novi Grad Sarajevo.



Pomoćnik načelnika Općine za privredu i lokalni ekonomski razvoj Džemaludin Kahrović rekao je da je cilj da se kroz ovakve događaje razvija domaća proizvodnja.



"'Bosanska tržnica' koju smo otvorili na Dobrinji je mjesto susreta domaće ponude i potražnje. Općina Novi Grad Sarajevo pokazuje brigu za domaću proizvodnju i proizvođače, a što je najvažnije - na taj način brine za zdravlje našeg stanovništva, jer znamo porijeklo tih proizvoda", poručio je Kahrović.





Biznis.ba / AA