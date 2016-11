Foto: Ilustracija

Godina koja je iza nas za nekoga nije vrijedna spomena, dok proizvođači maslina i vina zadovoljno trljaju ruke i kažu kako odavno nisu imali bolje godine, što urodom, što kvalitetom.

Godinu koja je na izmaku mnogi će uskoro početi opisivati kao još jednu tešku koja nam je ostavila dosta obećanja, zasada neispunjenih, koja je ostavila dosta takoreći pouka iz kojih nešto trebamo i naučiti.

Za poslodavce ovo je, kao i za vlade uostalom, godina borbe, godina u kojoj su pokrenuti i doneseni brojni zakoni, ali u kojoj su ponavljani dosad znani a neostvareni zahtjevi.



Svake godine ponavljaju se zahtjevi poljoprivrednika da im se povećaju poticaji da budu redovniji, svaki sektor u poljoprivredi vuče vodu na svoj mlin. Mljekari, proizvođači kukuruza, proizvođači voća i povrća, koji su ove godine itekako imali problem, svako traži svoj dio kolača.



Jedni od rijetkih koji vrijedno rade i ostvaruju dobre rezultate, a koji se baš i ne čuju, jesu proizvođači masline. Upravo je ovih dana na jugu naše zemlje, u Hercegovini, pri kraju berba i prerada maslina u nekoliko većih, ali i u onim malim maslinjacima.



Urod je, prema njihovim riječima, ove godine jednostavno fantastičan. Vremenski uslovi su u ovoj godini za masline bili idealni. I kiše i sunca bilo je dovoljno, što bi sami proizvođači rekli - taman da kvalitet masline, a i maslinovog ulja bude izvanredan.



Jedan od najvećih proizvođača maslina i maslinovog ulja u Hercegovini Dragan Mikulić, koji kod Ljubuškog ima jedan od najvećih maslinjaka u regiji, kazao nam je da je urod ove godine bio za četiri do pet puta veći nego prošle.

- Berba je završena, masline su prerađene, ulje je u našoj uljari “Mikulić” iscijeđeno i spremno za izlazak na tržište, kazao nam je on.



Ove godine, zahvaljujući dobrom urodu, ulje i masline će osim za tržište BiH biti spremni i za izvoz na evropska tržišta, prije svega, u Njemačku.

A potvrda kvaliteta maslinovog ulja iz uljare “Mikulić” stiže ovih dana, i to zlatna medalja za kvalitet. To je još samo jedna u nizu potvrda da Hercegovina ima sve prednosti koje bi trebala bolje iskoristiti.



A to, prije svega, znači veće poticaje. Naime, kako kaže Mikulić, poticaja za već postojeće proizvođače ima koliko-toliko, međutim, poticaji za podizanje novih zasada masline ne postoje i u tome je problem.



- Trebamo iskoristiti činjenicu da su naši proizvodi vrhunskog kvaliteta, da ih imamo gdje izvesti i prodati, te bi se svi trebali više angažovati kako bi se proizvodnja maslina proširila, istakao je Mikulić.



Kako on kaže, ne možemo se takmičiti sa jednom Mađarskom u proizvodnji kukuruza, ali zato imamo dosta svojih proizvoda koji se mogu takmičiti sa najboljima u svijetu i tu prednost trebamo više cijeniti. Tu su, prije svega, masline, ali i vino. To su proizvodi za koje skoro svaki mjesec čitamo u novinama da su dobitnici nekih svjetskih priznanja za kvalitet.



U Hercegovini se ove godine ulje prerađuje i u uljari “Ramljak” u Tasovčićima, uljari kompanije Kiwi šport na Mostarskim Vratima kod Ljubuškog, te u uljari Udruženja Plodovi Mediterana u Crnićima pokraj Stoca, uljari koju je ove godine kupilo Veleposlanstvo Republike Italije u Sarajevu - Ured Cooperazione, a čiji su korisnici svi proizvođači maslinova ulja na području općine Stolac.



Italijanska vlada je darovanjem uljare očito prepoznala vrijednost i značaj razvoja mediteranskih kultura, i koja se nada da bi ulje iz BiH moglo završiti i na italijanskom tržištu.



Za nadati se da će i nadležni ljudi iz nadležnih ministarstava u BiH shvatiti da su domaći proizvodi poput maslina, grožđa, ali i mlijeka, sira, maline..., naša budućnost, da trebamo raditi na obnavljanju zasada, na podizanju novih, na većim poticajima kako bismo i u budućnosti mogli s ponosom da ističemo nagrade i priznanja za domaće, bh. proizvode.



Također, ne trebamo zaboraviti ni građane koji će kupovinom bh. proizvoda pokazati da cijene trud i rad naših vrijednih poljoprivrednika.



Biznis.ba / Oslobođenje