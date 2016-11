Foto: Arhiv

Radnici zavidovićke Krivaje Mobel i Krivaje u stečaju u srijedu će se okupiti ispred zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine zbog toga što još uvijek nije pronađen način uvezivanja radnog staža.

Rok postavljen Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da donese odluku o načinu uvezivanja radnog staža istekao 1. novembra. Međutim, s obzirom da ništa od toga nije ispunjeno, radnici su izgubili strpljenje te će protestima nastaviti borbu za svoja prava.



U izjavi za Klix.ba predstavnik Sindikata radnika Krivaje Mobel Besim Hasić je izjavio kako je u petak održano ročište za pokretanje stečajnog postupka i da bi sutra trebali dobiti pravosnažno rješenje.



"Sada čekamo rješenje kako bi sve to bilo pravosažno nakon čega bi se ljudi prijavili na Biro za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona i ostvarili primanja. Sve je do institucija, ništa nije do nas", izjavio je Hasić.



Radnicima Krivaje nije uvezano po 14 godina staža, a prema riječima Hasića, Vlada Federacije BiH pokušava na sve načine da ugovore stavi van snage.



"Krivaja broji tačno 700 radnika i najbolji scenario za nas bi bio da se radnici prijave na Biro za zapošljavanje gdje bi primali po 330 KM. Mi ćemo rasterećeni dalje tražiti potencijalnog investitora koji će iznajmiti firmu kako bi se ljudi povukli sa Biroa i nastaviti raditi. Mi moramo pronaći poštenog kupca", pojasnio je Hasić.



Oko 150 radnika sa uvezivanjem radnog staža otišlo bi u zasluženu penziju. Radnici koji su se do sada okupljali pred zgradom Vlade FBiH su pojasnili kako je uvezivanje radnog staža neophodno i da se to realiziralo ne bi uopće razmatrali dolazak u Sarajevo.



Biznis.ba / Klix.ba